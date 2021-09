Donald Trump dit que la crypto est une catastrophe potentielle qui attend de se produire Crypto new media

Donald Trump n’est pas fan des actifs cryptos ; il l’a déclaré lui-même à plusieurs reprises. L’ex-président milliardaire s’est exprimé sur les actifs numériques lors d’une interview sur Fox Business “Varney & Co”. mardi.

“J’aime la monnaie des États-Unis”, a déclaré Trump à l’hôte Stuart Varney alors que les commentaires anti-crypto cinglants affluaient. Investir dans des actifs cryptographiques est “potentiellement un désastre qui attend de se produire”, a-t-il ajouté.

Fox Business a rapporté que Trump pense que les crypto-monnaies « nuisent à la devise américaine » et « nous devrions être investis dans notre devise ».

Crypto ou billet vert ?

En juin, Trump a qualifié Bitcoin d’« arnaque », lui reprochant d’avoir dilué le billet vert. A l’époque, il déclarait :

« La monnaie de ce monde devrait être le dollar. Et je ne pense pas que nous devrions avoir tous les Bitcoins du monde là-bas. Je pense qu’ils devraient les réglementer très, très haut. Cela enlève l’avantage du dollar et l’importance du dollar. »

Cette semaine, Trump a simplement déclaré: “C’est peut-être faux”, en référence à Bitcoin et à la crypto, qui semble être sa réponse de prédilection pour tout ce avec quoi l’homme n’est pas d’accord.

L’USD n’a pas du tout bien performé au cours de l’année écoulée. Selon le Wall Street Journal Dollar Index (DXY), c’est au même endroit qu’à la même époque l’année dernière. L’indice mesure la valeur du billet vert par rapport à 16 devises étrangères.

Le contre-argument

L’USD est la monnaie fiduciaire de réserve mondiale, mais il est loin d’être stable lui-même et pourrait également être considéré comme une « catastrophe potentielle » si divers facteurs sont pris en compte.

Depuis le début de la pandémie de Covid au début de 2020, la Réserve fédérale a imprimé des milliers de milliards de dollars pour des plans de relance et un assouplissement quantitatif. Plus il y a d’argent injecté dans le système monétaire, plus la valeur de chaque dollar est faible. Ajoutez à cela des taux d’intérêt à zéro et une inflation à 5,4%, et cela ne présage rien de bon pour le précieux billet vert de Trump.

Le mois dernier, il a été rapporté que le bilan de la Fed, ou actifs et passifs, était de 8 000 milliards de dollars et devrait continuer à croître. La majorité de ces passifs sont les billets en dollars que la banque centrale met en circulation pour acheter des actifs tels que 120 milliards de dollars par mois en obligations et titres adossés à des créances hypothécaires.

La reprise après la pandémie va prendre de nombreuses années, peut-être des décennies, de sorte que la catastrophe qui attend pourrait bien être engendrée par les monnaies fiduciaires et la manipulation monétaire de la banque centrale.

