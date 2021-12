Donald Trump dit que les crypto-monnaies sont dangereuses | Invezz

Donald Trump, l’ancien président des États-Unis, a réitéré sa position négative sur les crypto-monnaies, affirmant qu’elles sont quelque chose de très dangereux. Il a partagé ses sentiments lors d’une interview avec Maria Bartiromo de Fox Business plus tôt cette semaine. Interrogé sur le projet NFT de sa femme, il a répondu qu’il s’en sortirait très bien car il a une grande imagination.

Parlant de sa perspective plus large sur l’espace crypto, Trump a déclaré :

Je n'ai jamais aimé ça parce que j'aime avoir le dollar. Je n'ai jamais été un grand fan, mais ça devient de plus en plus gros et personne ne fait rien à ce sujet. Je veux que notre monnaie s'appelle le dollar.

Il a ajouté que son attitude négative à l’égard des crypto-monnaies est due au fait qu’il ne souhaite pas adopter d’autres formes de devises, ce qui pourrait se transformer en une explosion de goût que le monde n’a jamais vue. Trump a en outre noté que la montée des crypto-monnaies ferait ressembler la grande explosion technologique à des trucs de bébé.

Cette nouvelle intervient après que Trump a partagé pour la première fois sa position négative sur les crypto-monnaies en 2019, en déclarant :

Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres cryptomonnaies, qui ne sont pas de l’argent et dont la valeur est très volatile et basée sur rien. Les actifs cryptographiques non réglementés peuvent faciliter les comportements illégaux, notamment le trafic de drogue et d’autres activités illégales.

Anthony Scaramucci, un défenseur de la crypto-monnaie qui a été directeur des communications de la Maison Blanche, a fait valoir que les conseillers avaient créé ce tweet pour que Trump prenne position sur la crypto. Ce tweet n’est plus en ligne car Twitter a interdit Trump en janvier de cette année. Cependant, avec Trump réitérant sa position sur les crypto-monnaies, il est clair qu’il a écrit le tweet sans aucune influence.

Melania Trump lance un projet NFT à Solana

Alors que Trump a maintenu sa position critique sur les crypto-monnaies, Melania Trump semble avoir remarqué le potentiel du secteur de la crypto après avoir lancé un projet NFT sur la blockchain Solana la semaine dernière. Surnommé Melania’s Vision, son projet NFT a été mis en ligne le 16 décembre et est disponible à l’achat jusqu’au 31 décembre.

Selon elle, ce projet reflète sa passion pour les arts. Il a ajouté qu’il utiliserait le produit de la vente de NFT pour soutenir les enfants grâce à son initiative Be Best. Plus précisément, Melania cherche à aider les enfants en famille d’accueil à acquérir des compétences informatiques, telles que la programmation et le développement de logiciels.

En particulier, il a également lancé une plate-forme NFT à travers laquelle il cherche à lancer régulièrement du NFT. En plus de cela, Melania compte organiser une vente aux enchères unique, qui selon elle restera dans l’histoire, le 11 janvier 2022.

