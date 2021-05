Donald Trump est devenu meilleur président que Joe Biden et Barack Obama – «Aucun crédit» | Monde | Nouvelles

Donald Trump dit qu’il “ envisage ” une élection présidentielle en 2024

Dans son dernier livre, “ Trump: le halo caché ”, Simon Dolan, a séparé l’homme de ses actions et a décrit la liste surprenante des réalisations de M. Trump. En écrivant le livre, M. Dolan a cherché à savoir pourquoi le magnat de New York devenu président avait attiré des millions d’électeurs américains.

Il a suggéré: «Sur de nombreux paramètres, il a fait un meilleur travail que par exemple Obama, qui était évidemment un politicien de carrière et qui fait certainement un meilleur travail que Biden ou Kamala Harris ou quiconque dirige le pays.

«Par exemple, les accords de paix au Moyen-Orient – qui sont à peine mentionnés et pourtant c’est quelque chose de fondamental pour la politique occidentale des 70 dernières années – et pourtant il a réussi à négocier ces accords de paix.

“Il n’a aucun crédit pour cela.”

En janvier 2020, M. Trump a lancé le plan «Peace to Prosperity», destiné à résoudre le conflit israélo-palestinien qui fait rage à divers niveaux depuis plus de 100 ans.

M. Dolan a ajouté que l’accord de paix israélo-palestinien était l’une des plus grandes réalisations de M. Trump car il avait la capacité de sauver des vies.

Donald Trump a fait un meilleur président que la plupart des politiciens, a déclaré M. Dolan (Image: .)

Donald Trump a fait mieux sur de nombreux paramètres qu’Obama ne le dit M. Dolan (Image: .)

S’exprimant plus loin sur les réalisations de M. Trump, l’homme d’affaires britannique a indiqué qu’une autre des réalisations de l’ancien président était qu ‘«il n’avait pas déclenché de nouvelles guerres».

Selon M. Dolan, M. Trump a réussi à retirer ses troupes de Syrie, pacifié la Corée du Nord, négocié des accords de paix à travers le Moyen-Orient et a été nominé pour un prix Nobel de la paix à quatre reprises.

Il est vrai que Donald Trump n’a pas déclenché de nouvelles guerres dans les pays étrangers, bien que les conflits se soient poursuivis sous son administration au Yémen, en Somalie et au Niger.

En outre, M. Trump a subi de graves réactions négatives après le meurtre du général iranien Qasem Soleimani.

Donald Trump est en outre entré dans l’histoire en tant que premier président en exercice à mettre les pieds en Corée du Nord, qui est particulièrement hostile aux États-Unis depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.

M. Dolan a également expliqué pourquoi il était si populaire auprès des électeurs américains.

Donald Trump n’a commencé aucune nouvelle guerre (Image: .)

Cabinet de Joe Biden (Image: Express)

Il a déclaré: «Je pense que ce qu’il a réussi à faire était de s’engager avec une partie de la population qui n’avait peut-être pas voté auparavant et qui n’avait peut-être pas voté républicain auparavant.

«Et la façon dont il a réussi à le faire, c’est qu’il parlait dans leur langue.

«Ses politiques étaient essentiellement de bon sens, par exemple la construction du mur frontalier – vous avez un mur autour de votre maison – si vous n’avez pas de frontières, vous n’avez plus de pays.

«Pareil pour l’économie. Nous voulons simplement créer des emplois et nous débarrasser de la réglementation.

«C’est une chose simple qu’il a proposée – si vous voulez introduire un nouveau règlement, vous devez vous débarrasser de deux anciens.

«Ce sont des choses vraiment simples que les gens ont comprises et ils ont dit ‘oui, je peux voter pour ça’, par opposition à la politique d’autrefois.

Le 45e président des États-Unis, qui divise, qui, selon son propre site Web, a lancé «le mouvement politique le plus extraordinaire de l’histoire», a quitté ses fonctions en janvier après une campagne infructueuse contre son rival démocrate Joe Biden.

Donald Trump a rassemblé des milliers d’électeurs (Image: .)

Donald Trump a été le premier président en exercice à entrer en Corée du Nord (Image: . images)

L’administration de M. Trump est sortie sur une note particulièrement aigre après les émeutes du Capitole qui ont vu une foule de partisans républicains tenter d’annuler la défaite électorale américaine de 2020.

Discutant de son héritage, M. Dolan a suggéré qu’à court terme, M. Trump restera dans les mémoires de manière défavorable.

Il a exprimé son opinion: «Je pense que son héritage dans mon esprit était qu’il est en fait un président très prospère.

«Ce dont on se souviendra probablement, c’est du président qui a été mis en accusation à deux reprises et qui a mené une insurrection, ce qui n’est pas vrai.

«Si c’était une insurrection, c’était la plus insurrectionnelle que vous ayez jamais vue de votre vie.

“Ensuite, quand vous regardez Biden qui a été inauguré à huis clos avec 50 000 soldats devant lui et qui n’a jamais prononcé un discours sur l’état de l’Union jusqu’à tout récemment – l’un ressemble à une insurrection et l’autre s’appelait une instruction.”

M. Dolan a ajouté que si nous pouvions avancer rapidement de 30 ans, le public pourrait voir une autre facette de Donald Trump.

Le rassemblement politique de Donald Trump attire des milliers d’électeurs (Image: .)

Il a dit: «Il a fait les choses différemment et on se souviendra toujours de lui comme étant excentrique et de toutes les autres choses, mais quand une période de temps s’est écoulée pendant laquelle vous avez oublié la personnalité ou êtes devenu insensible à la personnalité, alors je pense que ses réalisations seront être rappelé de manière respectueuse.

La semaine dernière, M. Trump a annoncé qu’il envisageait «au-delà du sérieux» d’envisager une autre candidature à la présidence en 2024, qui, selon lui, rendrait ses partisans «très heureux».

Dans un extrait d’une interview avec Candace Owens à The Hill, M. Trump a déclaré: «J’ai hâte de faire une annonce au bon moment.»

Il a ajouté: «Comme vous le savez, il est très tôt. Mais je pense que les gens seront très, très heureux lorsque je ferai une certaine annonce.

Des rapports récents suggèrent que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est considéré comme un candidat à la vice-présidence de M. Trump.

Donald Trump a fait un meilleur président que Joe Biden dit Simon Dolan (Image: .)

S’exprimant juste avant l’annonce des remarques de M. Trump, M. Dolan pensait qu’une autre course serait peu probable.

Il a dit: «Je pense qu’à ce stade [2024] il aura 78 ans et je ne pense pas qu’il pourrait supporter de perdre non plus, vraiment pas.

«Je pense que cela le tuerait, peut-être littéralement.

«Je pense qu’il va probablement s’amuser plus en tant que faiseur de rois et je pense qu’il mettra probablement son poids derrière DeSantis.»

Il a ajouté: «Je prédis que les républicains reprendront la maison et le Sénat, puis DeSantis courra en 24 et gagnera.

«S’il court contre Kamala Harris, il va certainement gagner.

«Il est difficile de voir qui d’autre se présenterait du côté démocrate en supposant que Biden n’est pas encore président à ce moment-là, mais je ne pense pas que quiconque le croit encore sérieusement.

“Il est [Biden’s] manifestement en déclin, il a manifestement un problème avec lui.

Simon Dolan vaut plus de 200 millions de livres sterling selon la liste Sunday Times Rich et possède un vaste empire commercial couvrant des domaines tels que la comptabilité, l’aviation et le sport automobile.