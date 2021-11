Donald Trump fait la fête avec Dustin Johnson et Paulina Gretzky à Mar-a-Lago

Un POTUS, une superstar du golf et un mannequin entrent dans une fête…

C’est ce qui s’est passé dimanche soir… parce que l’ancien président Donald Trump j’ai bavardé avec un golfeur Dustin Johnson et Pauline Gretzky lors d’une fête d’Halloween dans son club Mar-a-Lago en Floride.

Le DJ, sa fiancée et ses amis se sont entretenus avec le numéro 45 pendant le rassemblement – ​​avec Trump saluant Paulina avec des baisers sur les deux joues, en disant: « Tu es superbe. »

Alors que Johnson portait une tenue de tennis pro et que Gretzky portait un uniforme Baywatch, Trump a semblé abandonner le code vestimentaire du costume ou se faire lui-même … et les deux options sont assez crédibles.

Alors, de quoi le groupe a-t-il parlé ?? Vous pouvez parier que Trump a parlé à DJ de tout ce qui concerne le golf … et l’a probablement même mis au défi de frapper les liens ensemble.

Le week-end a été chargé pour The Donald – comme nous l’avons signalé précédemment, il s’est présenté avec Mélanie au match 4 des World Series à Atlanta samedi … et a été montré souriant d’une oreille à l’autre et donnant deux pouces à la foule.

Sans surprise, l’apparition de Trump n’est pas allée sans controverse – il a été aperçu en train de rejoindre des fans dans le « Tomahawk Chop » … qui a été jugé raciste et offensant pour la culture amérindienne.

Trump fait le Tomahawk Chop n’a pas de prix pic.twitter.com/S4f4I2t0Yb – Coq (@Rooster_Crowing) 1er novembre 2021 @Rooster_Crowing

C’était un revirement rapide pour revenir à Palm Beach pour la fête … mais allez, pensez-vous vraiment que Trump allait le manquer ?!