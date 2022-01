Donald Trump fait un retour politique en faisant l’éloge du Hongrois Orban – « Un travail merveilleux » | Monde | Des nouvelles

Viktor Orban dénonce l’UE à propos du déploiement d’un vaccin contre le coronavirus

L’ancien président américain a soutenu la réélection de M. Orban dans une déclaration depuis son domicile en Floride lundi. Le leader hongrois affrontera les électeurs en avril, plus tard cette année. M. Trump, qui avait déjà exprimé son soutien au Premier ministre hongrois lorsqu’il était à la Maison Blanche, a déclaré : « Le Hongrois Viktor Orbán aime vraiment son pays et veut la sécurité de son peuple.

«Il a fait un travail puissant et merveilleux en protégeant la Hongrie, en mettant fin à l’immigration illégale, en créant des emplois, du commerce, et devrait être autorisé à continuer de le faire lors des prochaines élections. C’est un leader fort et respecté de tous.

« Il a tout mon soutien et mon soutien pour sa réélection en tant que Premier ministre !

Le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, avait une avance de cinq points sur l’opposition unie dans un sondage réalisé en décembre par le sondeur Median et publié dans l’hebdomadaire HVG.

Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir lors d’une victoire écrasante en 2010, le Premier ministre Orban fera face à un front uni des partis d’opposition lors d’élections parlementaires, qui se tiendront probablement en avril.

L’alliance de l’opposition comprend la Coalition démocrate, les socialistes, les libéraux et l’ex-extrême droite, et maintenant de centre-droit, Jobbik.

L’enquête de Median a estimé le soutien aux six partis d’opposition unis à 34% de tous les électeurs, tandis que le Fidesz d’Orban a obtenu 39%, contre 37% mesuré par Median début octobre.

L’opposition a perdu trois points contre 37% en octobre.

Median a déclaré que deux partis marginaux, le Two-Tailed Dog Party (TTDP) et l’extrême droite Mi Hazank (Notre patrie) ont tous deux obtenu 7% dans son nouveau sondage.

Median a déclaré que l’opposition avait perdu une partie de son soutien après un rebond de courte durée après la victoire de l’étranger Peter Marki-Zay aux élections primaires en octobre, mais elle était en tête du Fidesz parmi les électeurs les plus instruits et les plus riches et les moins de 40 ans.

Cependant, l’enquête de Median a montré que 63% de tous les électeurs s’attendent à ce que le Fidesz reste au pouvoir l’année prochaine et 23% ont prédit une victoire de l’opposition.

Le politicien de droite a été une figure controversée dans l’UE au cours des dernières années, bloquant les cornes avec Bruxelles sur un certain nombre de questions.

En décembre, M. Orban a annoncé que son gouvernement ne modifierait pas ses lois sur l’immigration malgré une décision de la Cour européenne, intensifiant sa campagne nationaliste avant les élections nationales très disputées.

M. Orban a déclaré que la migration et les droits des LGBTQ, deux problèmes qui ont provoqué un conflit avec l’Union européenne, domineraient l’ordre du jour alors que son parti de droite Fidesz se prépare pour sa première élection contestée après trois glissements de terrain depuis 2010.

La querelle sur les normes démocratiques a conduit à un gel du financement de la relance de l’UE en Hongrie, compliquant le chemin d’Orban vers la réélection car l’économie dépend fortement des fonds pour financer les investissements et stimuler la croissance.

Plus tôt en décembre, la Cour constitutionnelle hongroise a évité de se prononcer sur la primauté du droit de l’Union européenne en décidant d’une décision contestée du gouvernement contre l’immigration, évitant ainsi une crise plus profonde après qu’un défi polonais similaire ait envoyé des ondes de choc à travers l’Europe.

Le tribunal avait examiné une contestation du gouvernement d’Orban contre un tribunal de l’UE, concluant que Budapest avait enfreint les lois de l’UE en expulsant des réfugiés vers la Serbie.

Le tribunal a déclaré que Budapest avait le droit d’appliquer ses propres mesures dans des domaines où l’UE n’a pas encore pris de mesures adéquates pour la mise en œuvre commune des règles de l’UE ainsi que pour protéger son identité nationale, ce qu’Orban a considéré comme une justification de sa politique.

M. Orban a déclaré lors d’une conférence de presse : « Le gouvernement a décidé que nous ne ferons rien pour changer le système de protection des frontières.

« Nous maintiendrons le régime existant, même si la Cour européenne nous ordonne de le modifier.

« Nous ne le changerons pas et ne laisserons entrer personne. »

Le dirigeant hongrois, dont la position anti-immigration a renforcé le soutien au Fidesz après la crise des migrants de 2015, a également déclaré qu’il poursuivrait une autre question contestée, un référendum sur les droits des LGBTQ à l’approche des élections.

Il se pose en défenseur des valeurs traditionnelles hongroises contre « l’idéologie LGBT ».

Lors du référendum, il sera demandé aux Hongrois s’ils soutiennent la tenue d’ateliers d’orientation sexuelle dans les écoles sans le consentement des parents, et s’ils pensent que les procédures de changement de sexe devraient être « encouragées » parmi les enfants.