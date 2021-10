Selon Fox News, Trump s’avère toujours très populaire auprès des électeurs républicains et des politiciens du GOP et est un favori dans de nombreux premiers sondages pour la course à l’investiture présidentielle républicaine de 2024. Cependant, DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence semblent être les candidats hypothétiques les plus populaires dans des sondages similaires qui n’incluent pas le nom de Trump.

Par Politico, DeSantis a gagné en notoriété à travers le pays en raison de son approche provocante des restrictions sur les coronavirus, qui a semblé bien tomber auprès de nombreux électeurs républicains de l’État de Floride. Bien qu’il puisse un jour être un adversaire de Trump, DeSantis et l’ancien président sont étroitement liés sur de nombreux grands problèmes qui pourraient indiquer que Trump a une influence durable sur le GOP.

Cependant, DeSantis a pris ses distances par rapport aux spéculations de 2024 lors d’une interview avec Sean Hannity de Fox News le jeudi 30 septembre, expliquant qu’il n’envisage actuellement ” rien au-delà ” de son poste actuel de gouverneur de Floride.

S’adressant à Hannity, il a poursuivi: «Nous avons beaucoup de choses en cours en Floride. Je vais me présenter aux élections l’année prochaine et nous travaillons également sur beaucoup de choses dans l’État au-delà de la simple course au gouverneur.

Lien source

Le post Donald Trump fait une prédiction affirmée sur la course contre Ron DeSantis est apparu en premier sur ..