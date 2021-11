Donald Trump frappe un enfant à la tête avec le baseball aux Braves vs Astros World Series

Donald Trump a accidentellement frappé un enfant à la tête alors qu’il assistait aux World Series entre les Braves d’Atlanta et les Astros de Houston. L’ancien président était à Atlanta pour le match 4 des World Series samedi dernier et une vidéo montre un jeune garçon cherchant à attirer l’attention de Trump. Quand Trump le voit, il lui a demandé de lancer une balle de baseball pour qu’il signe, selon TMZ Sports. Le garçon a lancé une balle à Trump qui l’a signée et lorsqu’il a renvoyé la balle, Trump a frappé l’enfant à la tête après qu’un homme adulte qui était avec l’enfant n’ait pas réussi à attraper. Les fans à proximité ont récupéré le ballon et le garçon semblait aller bien.

Quelques jours avant le match 4 des World Series, Trump a annoncé qu’il assistait au match. « J’ai hâte d’être aux World Series à Atlanta ce soir », a déclaré Trump dans une déclaration à ses partisans. « Merci au commissaire du baseball Rob Manfred, et Randy Levine des Yankees de New York, pour l’invitation. Melania et moi attendons avec impatience une merveilleuse soirée en regardant deux grandes équipes! »

Voici Donald Trump, qui aurait tout à fait pu devenir pro au baseball comme il l’a dit, clouant un enfant dans la tête avec un ballon après l’avoir signé aux World Series. (📹: loupastore27/TikTok) pic.twitter.com/Glaxt6RTez – Josh Sánchez (@joshnsanchez) 5 novembre 2021

La MLB a déclaré que Trump « avait demandé à assister au match ». Le PDG des Braves, Terry McGuirk, a déclaré que Trump avait demandé des billets. « Il a appelé la MLB et voulait venir au match », aurait déclaré McGuirk à USA Today Sports. « Nous avons été très surpris. Bien sûr, nous avons dit oui. » Les Braves ont fini par gagner 3 à 2. Ils ont ensuite perdu le match 5 avant de remporter le match 6 à Houston pour remporter leur premier titre depuis 1995.

« Je suis honoré et béni d’être assis ici devant vous en tant que champion du monde », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker, selon MLB.com. « C’est quelque chose dont vous rêvez, mais je ne sais pas si vous avez l’impression que ce sera une réalité. » Les Braves sont entrés dans les séries éliminatoires avec le total de victoires le plus bas des huit équipes, mais avec un fort lancer et des frappes d’embrayage, les Braves ont donné à la ville d’Atlanta son deuxième grand championnat de sport professionnel.

« Je suis encore un peu engourdi par tout ça et j’ai l’impression que je le serai probablement pendant quelques jours », a déclaré l’arrêt-court des Braves Dansby Swanson. « Mais il n’y a pas de meilleur endroit pour que cela se produise. [Atlanta] est à la maison. Alors je me sens comme chez moi en rapportant ça à la maison. »