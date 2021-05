Donald Trump jettera Guiliani «sous un bus» pour sauver sa peau, prédit l’ex-avocat | Monde | Nouvelles

Michael Cohen, qui a été l’avocat personnel de M. Trump de 2006 à 2018 et a été emprisonné pour violations du financement de la campagne ainsi que pour fraude fiscale et bancaire, a averti que l’ancien président ne soutiendrait pas M. Giuliani assiégé. Des agents du FBI ont fait une descente jeudi dans l’appartement de l’ancien maire de New York à Manhattan et dans son bureau.

M. Cohen a averti son successeur qu’il ne devait pas s’attendre à ce que M. Trump le soutienne.

Bien que M. Cohen ait accepté qu’il n’y ait probablement pas de courriels ou de SMS de Trump sur les téléphones de Giuliani parce que l’ancien président ne les utilise pas non plus, il pourrait y avoir des textes de l’ancien maire de New York décrivant les actions que l’ancien président voulait que lui et d’autres entreprennent.

En conséquence, il pense que M. Giuliani sera jeté «sous le bus» et ajoute: «Donald traitera Rudy de la même manière qu’il m’a traité, c’est-à-dire« Rudy qui? Michael qui? c’est juste qui est Donald Trump.

«Si Rudy ne coopère pas, c’est un plus grand imbécile que je ne le pensais, car Donald Trump va le jeter sous le bus comme il m’a fait.

“La différence est que Rudy fera un accord 5K-1, ce que je ne ferai pas.”

S’adressant à «The Sunday Show» de MSNBC, M. Cohen a ajouté que la question de M. Giuliani était «plus importante».

Il a déclaré au diffuseur: «Le mien était une violation du financement de la campagne et Rudy [legal problem] est plus significatif.

“Rudy s’est potentiellement impliqué dans les questions de sécurité nationale alors que le mien était une violation de la campagne que je n’ai jamais fait partie de la campagne. Je n’ai pas conclu d’accord de coopération 5K-1.

“J’ai juste coopéré parce que j’ai refusé d’être le méchant de l’histoire de Donald Trump – je n’allais pas laisser l’histoire me dépeindre de cette façon.”

Cependant, M. Cohen a également noté que M. Giuliani se retournerait «absolument» contre l’ancien président et sa famille lors d’une apparition sur CNN jeudi.

Il a déclaré à l’animateur Alisyn Camerota que M. Giuliani «n’a probablement aucun intérêt à aller en prison et à passer les années dorées de sa vie derrière les barreaux».

L’ancien avocat a ajouté: «Est-ce que je pense que Rudy abandonnera Donald en un clin d’œil? Absolument.

“Il ne veut certainement pas suivre mon chemin jusqu’à une peine de 36 mois.”

En réponse à la nouvelle du raid du FBI sur M. Giuliani, M. Trump a condamné l’enquête et a défendu son avocat.

Il a déclaré à Fox Business: «Rudy Giuliani est un grand patriote.

«Il fait ces choses – il adore ce pays et ils font une descente dans son appartement.

«C’est, comme, tellement injuste et un tel double – c’est comme un double standard comme je ne pense pas que personne n’en ait jamais vu auparavant.

Des agents du FBI ont exécuté des mandats de perquisition dans les propriétés mercredi dans le cadre d’une enquête de longue date sur les transactions de M. Giuliani en Ukraine pendant la présidence de M. Trump.

S’adressant à Tucker Carlson, M. Giuliani a qualifié le mandat de perquisition d ‘«illégal» sans offrir aucune preuve pour étayer la réclamation, et a poussé des allégations, Hunter, le fils de Joe Biden, avait enfreint la loi avec des relations commerciales en Ukraine.

M. Cohen a été reconnu coupable en décembre 2018 d’une peine de trois ans de prison fédérale et condamné à payer une amende de 50000 dollars après avoir plaidé coupable d’évasion fiscale et de violations du financement de la campagne.

Il a déclaré avoir violé les lois sur le financement de la campagne sous la direction de M. Trump et “dans le but principal d’influencer” l’élection présidentielle de 2016 en août 2018.

M. Giuliani a déclaré à l’époque: “Il n’y a aucune allégation d’actes répréhensibles contre le président dans les accusations du gouvernement contre M. Cohen.”