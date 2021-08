Donald Trump Jr. appelle Malarkey à propos de l’allégation de “grève de représailles” de Biden – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé samedi, l’administration Biden a annoncé qu’elle avait exécuté une frappe chirurgicale de drones sur certains types de terroristes inutiles qui, selon eux, ont aidé à planifier l’attentat suicide qui a tué des troupes américaines et des Afghans à l’aéroport de Kaboul jeudi.

Plusieurs de mes collègues ont beaucoup écrit sur la contre-mesure, notamment Streiff et Bonchie. En fait, lorsque nous avons rendu compte de l’attaque de drones, nous nous sommes tout de suite demandé pourquoi le Pentagone avait omis de nommer les hommes qui avaient été tués – s’il s’agissait d’une si grosse affaire à tuer. (voir le briefing du Pentagone sur ISIS-K « frappe de représailles » suscite plus de questions que de réponses.)

Nick Arama a écrit :

Le général de division Hank Taylor a déclaré qu’il pouvait désormais confirmer que « deux cibles très médiatisées de l’EIIS ont été tuées, une blessée, et nous ne connaissons aucune victime civile ». […] Mais ils ont refusé de nommer les personnes qui ont été tuées ou de fournir d’autres détails. […] Ils semblent également avoir trouvé cette personne assez rapidement. Ce qui me fait me demander : savaient-ils déjà où il était, avant même l’attentat suicide ?

Maintenant, Donald Trump Jr. pose des questions similaires, auxquelles tant d’entre nous pensaient mais n’ont pas dit à voix haute. Il a partagé ses réflexions avec ses abonnés sur Twitter tôt dimanche matin.

« Quelqu’un d’autre a l’impression que nous sommes pris au piège ? Les mêmes personnes qui n’avaient aucune idée que les talibans prévoyaient de prendre le contrôle du pays et n’avaient pas l’intention de faire sortir les Américains savaient exactement où trouver deux personnes spécifiques. Si cela arrivait même, j’oserais qu’ils “n’étaient pas du tout” médiatisés ! »

Quelqu’un d’autre a l’impression que nous sommes pris au piège ? Les mêmes personnes qui n’avaient aucune idée que les talibans prévoyaient de prendre le contrôle du pays et n’avaient pas l’intention de faire sortir les Américains savaient exactement où trouver deux personnes spécifiques. Si cela arrivait même, j’oserais qu’ils « n’étaient pas du tout en vue » ! https://t.co/wwjExXu0Ml – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 29 août 2021

Pour ceux qui ne connaissent pas le terme «poisson-chat», pensez simplement «trompé» ou «punk». Peu importe comment vous l’appelez, ce n’est pas bon.

C’est un triste commentaire sur les dirigeants actuels de la Maison Blanche, de Foggy Bottom et du Département d’État, alors que les Américains n’ont aucune confiance dans ce qu’on leur dit sur notre sécurité nationale et sur ce que notre pays peut ou non faire à l’étranger. Cette confiance a été brisée par les innombrables mensonges et obscurcissements que l’équipe Biden et ses alliés dans les médias nous ont lancés en un peu moins de huit mois au pouvoir. On pourrait aussi bien l’appeler comme c’est : malarkey.

Lorsque des personnes qui se sont révélées être des menteurs ne vous donnent pas de détails sur quelque chose comme cette opération stratégique destinée à éliminer des cibles terroristes de haut niveau, toute personne dotée d’un cerveau fonctionnel va demander pourquoi. Il est bon de voir que cela commence à se produire.