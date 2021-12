Donald Trump, Jr. commence le chant « Allons-y, Brandon » lors d’un événement TPUSA

Donald Trump, Jr. Turning Point États-Unis / Capture d’écran

Donald Trump Jr. a lancé un chant de « Allons-y, Brandon » lors d’une conférence de week-end organisée par l’organisation conservatrice Turning Point USA dimanche. La vidéo complète du discours de Trump n’était pas disponible dans l’immédiat, mais le journaliste de Newsmax Benny Johnson a partagé un clip sur son compte Twitter :

L’événement de quatre jours, connu sous le nom d’AmericaFest, se déroule à Phoenix, en Arizona, et comprend également des discours de Charlie Kirk, Sarah Palin, du représentant Marjorie Taylor-Greene (R-Ga.), Tucker Carlson et du représentant Matt Gaetz. (R-Fla.).

« Que diriez-vous d’un « Allons-y, Brandon » ? » Trump a déclaré en montant sur scène. La foule a obligé. Après environ 30 secondes de chants, Trump a ajouté: « Vous savez qu’il y a une autre façon de dire cela, mais je ne cautionnerai pas ce genre de comportement de votre part, très bien, jeunes gens. »

« Allons-y, Brandon » est devenu un euphémisme pour « F-k Joe Biden » après qu’un animateur sportif ait confondu ce dernier avec le premier lors d’une course NASCAR en octobre.

Dans son discours, Trump a critiqué les tentatives progressistes de promouvoir l’égalité des sexes et l’inclusion des transgenres, rapporte The Independent. « Tout comme lorsqu’ils parlent de la répartition de la main-d’œuvre entre hommes et femmes. Pourquoi ne parlent-ils jamais du fait qu’il y a une partie grossièrement sous-représentée de … femmes maçons », a-t-il dit, ajoutant sarcastiquement « Je pense que c’est une honte.

Il a également affirmé que la Chine « se moquait » des États-Unis des tentatives de l’US Air Force de « s’assurer que vous avez beaucoup de pilotes transgenres ». L’Air Force a annoncé en avril qu’elle mettrait en œuvre de nouvelles politiques pour assurer un traitement équitable aux aviateurs qui ont subi une transition de genre ou sont en train de la transition.

Il a ensuite reproché à son alma mater, l’Université de Pennsylvanie, d’avoir permis à la nageuse transgenre Lia Thomas – qui a récemment remporté une course par un record de 38 secondes, selon le Daily Mail – de concourir dans l’équipe féminine.

