Donald Trump Jr. est fiancé à Kimberly Guilfoyle

Il y a des cloches de mariage dans Donald Trump Jr.l’avenir.

Le fils aîné de l’ancien président Donald Trump est engagé, selon plusieurs points de vente. J’ai posé la question à l’ancien présentateur de Fox News Kimberly guilfoyle il y a plus d’un an le jour du Nouvel An 2020, par DailyMail.com.

Cependant, ce n’est qu’au Nouvel An 2021 qu’elle a apparemment révélé sa bague de fiançailles au public tout en partageant une photo avec Don Jr. à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. « Ce soir était très spécial pour célébrer @ l’anniversaire de donaldjtrumpjr, « Kimberly, 52 ans, a écrit sur Instagram. « Don, tu es fort, intelligent, courageux, drôle et l’amour de ma vie. J’ai hâte de passer le reste de nos vies ensemble. Je t’aime. »

Don Jr. a publié sa propre photo NYE du couple, avec le musicien Jason aldéan et femme Bretagne Aldéan. « C’est formidable d’être avec ces patriotes épris de liberté pour sonner la nouvelle année », a déclaré la personnalité politique.

Page Six a rapporté que Don. Jr. et Kimberly sortaient ensemble en mai 2018 – environ deux mois après son épouse de l’époque, Vanessa atout, a demandé le divorce.