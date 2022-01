Donald Trump Jr. et Kimberly Guilfoyle sont fiancés depuis un an

Donald Trump Jr. et Kimberly Guilfoyle sont sur le point de marcher dans l’allée – et cela depuis plus d’un an … un secret qui vient juste d’être révélé.

Président AtoutLe fils aîné de Fox a apparemment posé la question à son ex-présentateur de Fox News GF le soir du Nouvel An 2020, mais a gardé les fiançailles à l’abri des regards du public – au moins jusqu’au week-end dernier, lorsque KG a été vue en train de montrer sa pierre de fiançailles sur les réseaux sociaux. .

Selon le Courrier quotidien … leurs futures noces sont connues de leurs proches parce que Kimberly ne cachait pas la bague lors de réunions privées – elle ne l’a gardée secrète que lorsqu’elle était devant la caméra.

Bien sûr, Don Jr. et Kim se fréquentent depuis quelques années maintenant… depuis 2018, date à laquelle elle a quitté Fox et a commencé à travailler/faire campagne à temps plein pour le président Trump de l’époque. Qui peut l’oublier, euh… passionnée discours lors du RNC??!!

Ils ont chacun des enfants issus de relations antérieures – comme vous le savez, Don était marié à Vanessa Trump jusqu’à leur divorce finalisé la même année qu’il a obtenu avec Kimberly. Et elle était auparavant mariée au gouverneur de Californie Gavin Newsom ainsi que l’héritier du mobilier Eric Villency.

Félicitations!