Donald Trump Jr et l’ancienne animatrice de Fox News Kimberly Guilfoyle se sont « engagés »

Le couple est ensemble depuis 2018 (Photo : Manny Carabel/.)

Donald Trump Jr et l’ancienne présentatrice de Fox News Kimberly Guilfoyle se seraient fiancés après avoir gardé secret leur projet de se marier pendant un an.

En 2018, il est apparu que le couple sortait ensemble, après le divorce de Trump Jr et de son ex-femme Vanessa Trump.

Le fils de l’ancien président américain et sa petite amie de l’époque ont acheté une somptueuse maison dans les Hamptons en 2019, avant de la vendre et de déménager dans une autre propriété d’une valeur le double du montant deux ans plus tard.

Il a été affirmé que Trump Jr et Guilfoyle – qui ont travaillé chez Fox News de 2006 à 2018 et a été conseiller du père de son partenaire pendant sa présidence – se sont fiancés le soir du Nouvel An en 2020, mais ont gardé leur engagement secret.

Une source aurait déclaré à DailyMail.com: « Ils l’ont gardé secret au cours de la dernière année alors qu’ils se sont installés en Floride après avoir déménagé de New York. »

« C’est un secret de polichinelle depuis 12 mois avec tout le monde que Kim rencontre en admirant sa bague de fiançailles en diamant de près de 8 carats. »

Le soir du Nouvel An il y a quelques jours, Guilfoyle a partagé une photo d’elle sur Instagram avec Trump Jr, arborant ce qui semble être une énorme bague de fiançailles à son doigt.

Dans la légende, elle a écrit: « Ce soir, c’était très spécial pour célébrer l’anniversaire de @donaldjtrumpjr. Don, tu es fort, intelligent, courageux, drôle et l’amour de ma vie. J’ai hâte de passer le reste de nos vies ensemble. Je t’aime.’

Une source aurait déclaré que le couple avait gardé leurs fiançailles « privées au cours de la dernière année alors qu’ils s’installaient dans la vie en Floride après avoir déménagé de New York ».

« Les deux sont concentrés sur leurs enfants – ils en ont six entre eux – et sur leur travail », ont-ils poursuivi.

Trump Jr a cinq enfants, qu’il partage avec son ex-femme Vanessa, qu’il a épousée en novembre 2005.

Guilfoyle a été mariée à l’homme d’affaires et homme politique Gavin Newsom en 2001, et le couple a divorcé en 2006.

Quelques mois plus tard, elle épouse l’héritier du meuble Eric Villency, avec qui elle partage leur fils, Ronan Anthony. Ils ont divorcé en 2009.

Metro.co.uk a contacté des représentants de Donald Trump Jr pour commentaires.

