Donald Trump Jr. lance un appel automatisé à la candidate new-yorkaise Inna Vernikov

Donald Trump Jr. a enregistré un appel automatisé exhortant des milliers d’habitants du sud de Brooklyn à soutenir la candidate républicaine Inna Vernikov dans une course au conseil municipal très disputée.

Vernikov, 37 ans, avocat pro-Trump et originaire d’Ukraine, affronte le démocrate Steve Saperstein dans le 48e district du conseil pour succéder à l’ex-conseiller Chaim Deutsch, qui a perdu son siège plus tôt cette année lorsqu’il a été reconnu coupable de fraude fiscale.

Le quartier comprend de nombreux immigrants russophones et juifs dans les communautés de Brighton Beach, Manhattan Beach, Sheepshead Bay et Homecrest.

« Il est essentiel que nous élisions Inna Vernikov au conseil municipal de New York, car Inna défend le financement intégral de la police, des emplois et une économie forte et donne la priorité à notre pays », a déclaré Trump Jr. dans l’appel enregistré de 30 secondes aux électeurs. .

Donald Trump Jr. a enregistré un appel automatisé pour la candidate républicaine au conseil municipal Inna Vernikov.Andy Cross/MediaNews Group/The Denver Post via .

Les démocrates détiennent un avantage important en matière d’inscription sur les républicains dans le district. Mais l’ancien président Donald Trump a facilement emporté le district sur le président Biden. De nombreux démocrates modérés à conservateurs du district ont franchi les lignes de parti et soutenu Trump.

« C’est un immense honneur pour moi d’avoir le soutien de Donald Trump Jr. Pour moi, cela équivaut au soutien du président Donald Trump et de toute sa famille », a déclaré Vernikov au Post.

« Le président Trump est un patriote qui a reconstruit notre économie, atteint un taux de chômage record dans toutes les données démographiques, créé des opportunités et fait de la paix au Moyen-Orient une réalité. Quand je serai au conseil municipal, je m’efforcerai de mettre en œuvre des idées similaires au niveau local.

Inna Vernikov est une avocate pro-Trump et originaire d’Ukraine.Gregory P. Mango pour NY Post

Saperstein, un professeur d’éducation spécialisée, vante le soutien des forces de l’ordre de la ville et d’autres syndicats d’employés publics.

L’élection a lieu mardi, mais les New-Yorkais ont également la possibilité de voter tôt jusqu’à dimanche.