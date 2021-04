Le fils aîné de l’ancien président Donald Trump a eu quelques mots de choix pour des entreprises comme Delta Air Lines et Apple cédant dans les cris déclenchés de l’extrême gauche.

Donald Trump Jr. a commencé une nouvelle vidéo Rumble avec le slogan «Réveillez-vous, faites faillite» avant de déchirer le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, pour s’être plaint de la nouvelle loi sur le vote en Géorgie. Trump a souligné que Delta avait déjà fait l’éloge de la loi avant que le PDG ne déclare que «le projet de loi final» était «inacceptable». Les plaintes de Bastian ont conduit les républicains de l’État de Géorgie à voter pour dépouiller Delta d’un allégement fiscal de plusieurs millions de dollars en réponse, selon Fox Business. Les sociétés libérales Apple et Coca-Cola se sont également jointes à Delta pour réprimander la législation. Trump a déchiqueté les entreprises pour avoir cédé à l’extrême gauche: « Il semble y avoir une grande industrie artisanale qui se réveille vraiment. »

En réponse au vote des républicains de la GA House en faveur de la révocation de l’allégement fiscal de Delta, Trump a plaisanté: «Je suis content [the woke complaints seem] mordre Delta dans le cul.

Trump s’est moqué de Delta et d’Apple spécifiquement pour leur fausse indignation et leurs plaintes: «Pourquoi? Parce que la Géorgie voulait avoir des informations en rapport avec les pièces d’identité pour s’assurer que nous savons qui vote réellement? Oh! C’est terrible! Un autre: celui d’Apple [CEO] Tim Cook est sorti en dénonçant fermement la loi – en dénonçant cela. » Trump a poursuivi: « Pourtant, assez étrangement, le PDG d’Apple a également été étrangement silencieux sur le génocide qui est commis en Chine contre la population ouïghoure. »

Regardez la vidéo ci-dessous:

Trump a continué à marteler l’hypocrisie d’Apple: «[Cook]est resté très silencieux sur et pendant les soulèvements de Hong Kong. Curieusement, lorsque la Chine – un véritable régime dictatorial et oppressif – fait quelque chose pour réprimer la volonté du peuple, Tim Cook d’Apple se tait!

Fox Business a rapporté que «Apple a déjà fait des affaires en Chine et a connu une croissance explosive des affaires dans le pays.» Delta a également présenté sa société comme la «compagnie aérienne américaine la plus favorable aux Chinois» sur son site Web.

Trump ne lâcherait pas. Il a ensuite réprimandé Apple pour avoir semblé vouloir que tout le monde vote aux élections américaines sans garanties de sécurité en place:

Mais quand nous voulons nous assurer que nous avons des élections libres et équitables, c’est à ce moment-là [Cook]a un problème avec ça. Il veut s’assurer que tout le monde peut voter. Peu importe si elles sont légales. [It] peu importe s’ils vivent dans l’État. Assurons-nous simplement. N’ayons aucun chèque. C’est ce que semblent dire ces gens »

Trump s’est ensuite tourné vers Delta dans sa conclusion: « Bien sûr, leur PDG va être vraiment réveillé et pousser une sorte de politique absurde, et je suis heureux de le voir les mordre dans les fesses. »

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Delta Airlines au 1 (800) 221-1212 et Apple au (408) 996-1010 et demandez à ces entreprises de cesser de signaler la vertu et de répondre aux récits politiques de gauche et de se remettre à servir les clients, pas les agendas politiques du Parti démocrate.