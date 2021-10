Donald Trump Jr. se rend dans d’autres pays spécifiquement pour chasser les espèces menacées

En août 2019, Donald Trump Jr. s’est rendu en Asie centrale, dans une région reculée de la Mongolie occidentale, où il a vu leur bien-aimé argali en voie de disparition, le plus gros mouton du monde. Puis il a tiré et en a tué un.

L’expédition de Trump Jr. a été aidée par des ressources gouvernementales d’Amérique et de Mongolie, qui ont toutes deux assuré la sécurité du fils (et du petit-fils) du président pendant le voyage.

Ce voyage a fait atterrir Trump Jr. au beau milieu du monde de la chasse aux trophées. Ce « sport » controversé est extrêmement polarisant, en particulier dans un pays qui considère le mouflon d’Amérique comme un trésor national.

Si une personne se voit accorder le droit de tuer l’une de ces créatures en voie de disparition, les experts conviennent que cela est basé sur la politique, les relations et l’ARGENT.

Selon des rapports obtenus par ProPublica et des entretiens avec des personnes spécifiquement impliquées dans la chasse, Trump Jr. a reçu un traitement exclusif lors de son voyage d’été. Par la suite, le 2 septembre, il a reçu un rare permis rétroactif qui lui a permis de tuer l’animal.

Les archives locales montrent qu’il est extrêmement rare que ces permis soient délivrés après le départ d’un chasseur et, apparemment, seuls trois permis similaires ont été délivrés dans cette région.

Selon un responsable du gouvernement local, après la chasse et avant de quitter la capitale d’Oulan-Bator pour retourner aux États-Unis, Trump Jr. a rencontré en privé le président du pays, Khaltmaagiin Battulga.

La nature et le contenu de la discussion restent inconnus car Trump Jr. et les représentants de Battulga n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Kathleen Clark, professeure spécialisée en éthique juridique à l’Université de Washington à la faculté de droit de St. Louis, a déclaré : « Quelles sont les chances que le gouvernement mongol ait fait cela à quelqu’un qui n’était pas le fils des États-Unis ? Président? »

Elle pense que Trump Jr., bien que techniquement pas un employé du gouvernement, a toujours une grande influence politique qui conduit peut-être des responsables étrangers, comme le président mongol, à lui accorder un traitement spécial par « désir de la part d’un gouvernement étranger de faveur de la famille du président.

Un porte-parole de Trump Jr., qui est un amateur de plein air connu, a déclaré que le voyage était purement personnel. Il a fait une offre pour le voyage, une aventure de sept jours, lors d’une vente aux enchères caritative de la National Rifle Association bien avant que Donald Trump Sr. n’annonce son intention de se présenter à la présidence.

L’événement était parrainé par une entreprise touristique mongole et organisé par un membre du parti politique du président mongol, Jandos Kontorbai Ahat.

La Mongolie est une jeune démocratie, pleine de ressources et confrontée aux pressions de ses voisins, notamment chinois. Nouvelle législation sur le cachemire mongol et d’autres produits qui diminueraient sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Il considère les États-Unis comme un allié et compte sur les États-Unis pour leur soutien financier et sécuritaire.

La chasse a fait suite à d’importantes discussions gouvernementales et à une réunion à la Maison Blanche entre les États-Unis et la Mongolie, au cours de laquelle le plus jeune fils du président Trump, Barron, a reçu un cheval en cadeau du président mongol. Trump a nommé le cheval (qui réside en Mongolie) « Victoire ».

Dans une interview, Ahat a qualifié le système de permis de chasse au trophée en Mongolie de « très politique ». Il n’a pas dit comment il s’était arrangé pour obtenir le permis de Trump Jr., ni reconnu que la chasse avait eu lieu, mais il a félicité Trump Jr. « Don Jr. était une personne honnête, il n’a jamais rien fait de désagréable », a déclaré Ahat. . « Il traitait les gens avec respect. »

Ahat, qui a organisé le voyage, a déclaré que l’attaché de défense de l’ambassade était avec Trump Jr. et le reste du groupe pour la chasse. Des sources proches du voyage affirment que Trump Jr. était accompagné de cinq gardes du corps américains. Cela devra cependant rester une spéculation puisque, selon un porte-parole de l’agence, les services secrets américains ne commentent pas les détails spécifiques de la protection.

Alors que la Maison Blanche de Trump, le Département d’État, le Département de la Défense, l’ambassade des États-Unis en Mongolie et la NRA ont tous refusé de commenter le voyage à l’époque. Le porte-parole de Trump Jr.s, cependant, a publié une déclaration. Il a déclaré qu’aucun fonctionnaire du gouvernement d’AUCUN pays n’était responsable de l’organisation du voyage. Le communiqué indique également que les permis ont été obtenus légalement et de manière appropriée par un tiers « comme c’est la norme dans l’industrie ».

Le coût particulier de Trump Jr. n’a jamais été rendu public, mais la recherche montre que les pourvoyeurs mongols facturent généralement entre 25 000 $ ET 50 000 $, ce que Trump Jr. a payé pour son excursion de chasse, mais un examen des promotions en ligne montre que pour les Occidentaux qui veulent chasser l’argali.

La population d’argalis a décliné rapidement au cours des dernières décennies, passant de 50 000 en 1985 à 18 000 en 2009, ce qui est l’enquête la plus récente. Bien que les permis de chasse soient conçus pour protéger les moutons, il semble bien que l’effort de conservation ne fonctionne pas dans ce cas. Les argali sont classés comme menacés sur la liste des espèces menacées des États-Unis.

La chasse aux trophées est un sujet extrêmement controversé, certains défenseurs affirmant que ces chasses sponsorisées aident à gérer la population, les frais de permis aidant à soutenir financièrement les communautés, etc. Mais cela est en contradiction avec les conclusions de certains biologistes de la conservation qui pensent que les programmes sont inefficaces. et perturbateur.

En Mongolie, les permis sont généralement accordés par des contacts gouvernementaux de haut niveau et sont extrêmement influencés par l’argent, le pouvoir et le favoritisme. Le gouvernement a autorisé 86 permis en 2019 pour une saison qui dure du 1er juillet au 30 septembre.

Trump Jr. a chassé et tiré son trophée argali la nuit, ont déclaré des guides. Il a utilisé un fusil avec un viseur laser. Il n’a pas autorisé le démembrement de l’animal sur le site de mise à mort, mais a plutôt dit aux guides de ramener le mouton à l’aide d’une grande feuille d’aluminium afin de laisser la fourrure et les cornes en bon état. Au cours de ce même voyage, il a également tué un cerf rouge.

Khuandyg Akhbas, 50 ans, un guide de chasse a déclaré : « La nuit, nous ne pouvions pas trouver où l’animal est tombé, et nous avons utilisé la lumière de nos téléphones pour trouver l’animal… Le matin, ils ont emmené l’animal en camion au montagne et tourné une vidéo au sommet de la montagne.

Les guides impliqués ont déclaré qu’ils étaient impressionnés par la capacité de chasse de Trump et sa gestion du corps. Ils ont dit qu’ils n’étaient pas autorisés à poser avec lui sur des photographies. Trump Jr. a publié près de deux douzaines de photos de son voyage sur Instagram, bien qu’aucune des argali.

Les publications Instagram d’un guide de chasse turc, Kaan Karakay, indiquent que Trump Jr. a été rejoint par un donateur républicain. Karakaya a publié des photos du PDG de la société pétrolière et gazière américaine Kevin Small à peu près en même temps que le voyage de Trump Jr. Dans l’une des photos de Small posant avec son argali, Trump Jr. a en fait commenté: « Un mouton incroyable et un gars incroyable. » Le lien vers la publication est maintenant désactivé.

Aucune réponse n’est claire sur ce qui est exactement arrivé à l’argali de Trump Jr. après l’avoir abattu. S’il avait voulu importer la fourrure et les cornes, il aurait dû demander et obtenir une autorisation spéciale du US Fish and Wildlife Service et ni Trump ni le service n’ont commenté s’il avait demandé ou non une telle licence.

