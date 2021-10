Alec Baldwin est au centre d’une tragédie après avoir tiré avec une arme à feu sur un plateau de cinéma. On lui avait dit que l’arme serait sûre à tirer, préparée pour une scène. Au lieu de cela, l’arme a tiré ce qui était apparemment une balle réelle, et une personne, la directrice de la photographie Halyna Hutchins est morte. Donald Trump Jr. trouve apparemment que c’est l’occasion d’attaques politiques et de tentatives d’humour malavisées.

[Photo by Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via .]

Sur son site Web, Don Jr. vend une multitude de t-shirts avec des slogans célébrant la politique de droite. Ils comprennent des chemises qui disent «FJB» pour le chant «f *** Joe Biden» et «Let’s go Brandon», qui est devenu un substitut à la même déclaration depuis qu’un journaliste lors d’un événement sportif a mal entendu un chant à la caméra, ainsi que des slogans anti-vax comme « Ma science est meilleure que la vôtre » et « Propulsé par l’immunité naturelle ». Parmi les autres cibles, citons la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) (un t-shirt indique « Tout le monde a une tante folle Nancy ») et le mouvement pour les droits des transgenres (avec une chemise exigeant « Refaire le sexe et le genre à nouveau »), le tout avec « Donald Trump Jr » imprimé sur la manche.

Désormais, il offre également un t-shirt faisant la lumière sur un décès qui fait toujours l’objet d’une enquête.

Voir également



[Image via Donald Trump Jr]

La famille Trump a une histoire avec Alec Baldwin, qui a dépeint l’ancien président sur Saturday Night Live d’une manière moins que flatteuse. Trump a tweeté avec colère à propos de l’émission et aurait même essayé d’amener le ministère américain de la Justice à empêcher d’une manière ou d’une autre la comédie satirique de se moquer de lui.

Steph Bazzle

Steph Bazzle fait des reportages sur les problèmes sociaux et la religion pour Hill Reporter. Elle se concentre sur des histoires qui parlent du droit de chacun de pratiquer ce en quoi ils croient et de recevoir le soutien de leurs communautés et des représentants du gouvernement. Vous pouvez la joindre à Steph@HillReporter.com

Lien source