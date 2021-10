Le 45e président américain a déclaré qu’il prévoyait de partager ses réflexions avec le monde via un nouveau réseau social et lance la nouvelle plate-forme pour « s’opposer à la tyrannie des grandes technologies ». M. Trump, 75 ans, déclare qu’il lance son nouveau réseau social, intitulé TRUTH Social, après que « votre président préféré a été réduit au silence ».

L’ancien président a également annoncé qu’il formerait une nouvelle société appelée Trump Media & Technology Group (TMTG).

Annonçant sa nouvelle plate-forme médiatique, il a déclaré : « Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, mais votre président américain préféré a été réduit au silence. C’est inacceptable.

« Je suis ravi d’envoyer très bientôt mon premier TRUTH sur TRUTH Social.

« TMTG a été fondée avec pour mission de donner la parole à tous.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle dévale la «même trajectoire» que la princesse Diana

En comparaison, Facebook a une capitalisation boursière de 700 milliards de livres sterling.

L’ancien président a été exclu de Facebook et de Twitter à la suite de l’assaut du Capitole américain le 6 janvier.

Après l’annonce que le président Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle, les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole à Washington DC, faisant quatre morts.

L’homme d’affaires et ancien président est interdit d’utiliser Twitter à vie, mais son interdiction de Facebook durera deux ans.

En mai, M. Trump a lancé un blog intitulé « From The Desk of Donald J Trump », mais en moins d’un mois, il a été supprimé.