Donald Trump lance un nouveau site Web prétendant vaincre «l’establishment de Washington» | Monde | Nouvelles

L’ancienne présidente et première dame ont annoncé lundi le lancement de leur site Web, 45Office.com, qui donne des mises à jour sur les événements et permet à la presse et au public de les contacter. La page à propos du site Web offre un examen impeccable de l’héritage présidentiel de M. Trump, affirmant que l’ancien président «a lancé le mouvement politique le plus extraordinaire de l’histoire détrônant les dynasties politiques» et battant «l’establishment de Washington».

Le site Web affirme également que sous l’ancien président Trump, «l’Amérique a mené le monde en matière de réduction des émissions de carbone», bien qu’elle soit le deuxième plus grand pollueur de carbone au monde après la Chine.

PLUS SUIT ….