Donald Trump lancera son propre réseau social en novembre, et cette fois c’est peut-être vrai | La technologie

Il semble que Donald Trump tiendra sa promesse et lancera le mois prochain la nouvelle plateforme Truth Social qu’il a promise il y a des mois.

C’est peut-être vrai cette fois. Lorsque Donald Trump a quitté la Maison Blanche, il a promis qu’il créerait son propre réseau social après les problèmes qu’il a subis sur les différentes plateformes qui ont qualifié ses publications de fausses ou d’incitation à la violence alors qu’il était président.

Après l’avoir beaucoup annoncé, en mai de cette année, il a lancé un blog sur sa page personnelle qui ressemblait à Twitter et qui était loin d’être un succès. Il a fini par disparaître. Mais hier, il a été rapporté par Trump Media and Technology Group (TMTG) que le réseau social Truth Social.

L’annonce a été faite dans les termes habituels de l’ancien président des États-Unis et il a été rapporté qu’elle apparaîtra comme une nécessité, dans le but de « faire face à la tyrannie des grandes technologies« , comme rapporté dans CNET.

Donald Trump a rapporté à travers une déclaration que Truth Social a créé parce que « Nous vivons dans un monde où les talibans sont présents sur Twitter, mais leur président américain préféré a été réduit au silence« .

D’après ce qu’il commente depuis longtemps, ce sont les grandes entreprises technologiques qui censurent les gens avec des pensées comme la vôtre et dans le nouveau réseau social, ils pourront s’exprimer. en toute liberté et sans crainte de représailles.

En ce qui concerne les heures de conduite, la version bêta sortira le mois prochain avec les utilisateurs invités et dans le premier trimestre de 2022 sera disponible la version définitive qui espère prendre pied dans un espace aussi compliqué que celui dominé par Twitter ou Facebook.

De plus, la société Trump Media and Technology Group a conclu un accord avec Digital World Acquisition Corporation et pourra entrer en bourse. Tout cela fait partie d’un plan ambitieux qui comprend le lancement du service de streaming qui sera publié sous le nom TMTG +.

C’est clair que Truth Social sera un réseau axé sur les utilisateurs avec une perspective politique très spécifique Et cela rendra difficile pour elle d’être parmi les plus importantes, mais elle attirera sûrement notre attention dans les prochains mois avec les nouvelles qui sont annoncées.