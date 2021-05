Donald Trump: le compte Twitter «créé par l’équipe pour partager ses déclarations» est SUSPENDU | Monde | Nouvelles

Twitter a suspendu M. Trump de la plate-forme pour sa «politique de glorification de la violence», après que les partisans de l’ancien président ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier. Cinq personnes sont mortes à la suite de l’émeute. Depuis lors, M. Trump a mis en place son bureau de l’ancien président pour publier des déclarations, mais n’a pas encore fait un retour sur les réseaux sociaux.

Un compte appelé @DJTDesk a été créé pour partager les déclarations personnelles de l’ancien président.

La section bio du compte indiquait que la poignée comporterait «des messages copiés de Save America au nom du 45e POTUS; Composé à l’origine via DonaldJTrump / Desk. »

Les messages semblaient partager les déclarations du nouveau site Web de M. Trump appelé «Du bureau de Donald J. Trump», qui lui permettait de publier des commentaires, des images et des vidéos.

Les fans de l’ancien président peuvent partager ses publications du site Web sur leurs propres comptes de médias sociaux.

Mercredi, Twitter a fermé le nouveau compte lié à Trump quelques heures après sa création.

Dans une déclaration à NBC News, un porte-parole de Twitter a déclaré que le compte violait sa «politique de contournement des interdictions».

Ils ont déclaré: “Comme indiqué dans notre politique de contournement des interdictions, nous prendrons des mesures coercitives sur les comptes dont l’intention apparente est de remplacer ou de promouvoir le contenu affilié à un compte suspendu.”

Jason Miller, un porte-parole de Trump, a insisté sur le fait que le compte n’avait pas été créé par ou avec l’autorisation de quiconque affilié à l’ancien président.

M. Trump a fait rage contre les entreprises de médias sociaux pour leurs attaques présumées contre la «liberté d’expression».

Il a déclaré mercredi sur son site Web: «Ce que Facebook, Twitter et Google ont fait est une honte totale et une honte pour notre pays.

«La liberté d’expression a été enlevée au président des États-Unis parce que les fous radicaux de gauche ont peur de la vérité, mais la vérité sortira de toute façon, plus grande et plus forte que jamais.

«Les habitants de notre pays ne le supporteront pas!

«Ces sociétés de médias sociaux corrompues doivent payer un prix politique et ne doivent plus jamais être autorisées à détruire et décimer notre processus électoral.»

À la suite des émeutes du Capitole de janvier, Twitter, Facebook, YouTube et d’autres sociétés de médias sociaux ont tous suspendu et banni M. Trump de leurs plates-formes.

Le conseil de surveillance de Facebook a confirmé l’interdiction de l’ancien président et a conclu que deux publications de M. Trump «violaient gravement» le standard communautaire de Facebook.

Mais ils ont ajouté qu’il n’était «pas approprié» que le réseau social impose «la peine indéterminée et sans norme de suspension indéfinie».

Le conseil d’administration a déclaré dans un communiqué: «Compte tenu de la gravité des violations et du risque de violence persistant, Facebook était justifié de suspendre les comptes de M. Trump le 6 janvier et de prolonger cette suspension le 7 janvier.

«Cependant, il n’était pas approprié pour Facebook d’imposer une suspension« indéfinie ».

“Il n’est pas permis à Facebook de garder un utilisateur hors de la plate-forme pendant une période indéfinie, sans aucun critère pour savoir quand ou si le compte sera restauré.”