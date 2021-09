Donald Trump : le général de la Maison Blanche a secrètement protégé les armes nucléaires du président | Monde | Nouvelles

in

Selon le principal conseiller militaire de Trump, le président des chefs conjoints, le général Mark Milley, qui a été interviewé par Woodward et Costa, il a dû intervenir pour s’assurer que les armes nucléaires étaient protégées du président.

Dans « Peril », le duo écrit que le général Milley a à lui seul pris des mesures secrètes pour empêcher Trump d’ordonner potentiellement une frappe militaire dangereuse ou de lancer des armes nucléaires deux jours après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Milley, qui a été nommé par Trump en 2018, aurait été ébranlé par l’agression et craignait que le président sortant puisse « devenir voyou ».

Woodward et Costa écrivent que Milley « était certain que Trump était entré dans un grave déclin mental à la suite des élections, avec Trump maintenant presque maniaque, criant après les responsables et construisant sa propre réalité alternative sur des conspirations électorales sans fin ».

“On ne sait jamais quel est le point de déclenchement d’un président”, a déclaré Milley à ses cadres supérieurs, selon le livre.

En toute autonomie, le général a convoqué une réunion secrète dans son bureau du Pentagone le 8 janvier pour revoir le processus d’action militaire, y compris le lancement d’armes nucléaires.

Il a ensuite demandé à son équipe de ne prendre d’ordres de personne à moins qu’il ne soit impliqué.

Selon le Péril, il a dit aux agents : “Peu importe ce qu’on vous dit, vous faites la procédure. Et je fais partie de cette procédure.”

Pelosi a poursuivi: “Vous savez qu’il est fou. Il est fou depuis longtemps.”

Selon Woodward et Costa, Milley a répondu : « Madame la Présidente, je suis d’accord avec vous sur tout.

Le livre, intitulé « Peril », est basé sur plus de 200 entretiens avec des participants et des témoins de première main, et il brosse un tableau effrayant des derniers jours de Trump au pouvoir selon le Washington Post.

Woodward et Costa ont obtenu des documents, des calendriers, des agendas, des courriels, des notes de réunion, des transcriptions et d’autres documents.

Le livre examine également la décision de Joe Biden de se présenter à nouveau; les six premiers mois de sa présidence ; pourquoi il a tant insisté pour quitter l’Afghanistan ; et ce qu’il ressent vraiment pour Trump.