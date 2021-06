Donald Trump : l’ex-POTUS fait s’effondrer Twitter après la fermeture du blog – « Sad ! » | Monde | Nouvelles

L’ancien président américain a lancé en mai son site Internet « From the Desk of Donald J Trump ». Il était censé servir à M. Trump de communiquer directement avec les fans – après son interdiction des sites de médias sociaux tels que Twitter et Facebook à la suite des émeutes de Capitol Hill. L’assistant principal Jason Miller a confirmé à CNBC que le blog “ne reviendrait pas” après que les visiteurs du site Web mercredi aient été redirigés vers une page les encourageant à s’inscrire aux alertes de M. Trump.

M. Miller a suggéré que le site Web n’était qu’une étape préliminaire dans un projet de médias sociaux plus large que l’équipe Trump élaborait.

Il a déclaré: “C’était juste un auxiliaire des efforts plus larges que nous avons et sur lesquels nous travaillons.”

Cette décision a ravi l’armée de critiques de l’ancien président, qui s’est tournée vers les réseaux sociaux pour se moquer de lui sans pitié.

Le commentateur politique Ameshia Cross a écrit : « Il espérait que cela lui procurerait la même traction que Twitter.

“Ce n’était pas le cas. Personne ne se souciait du blog Trump et son trafic était au mieux lamentable.”

Un autre a écrit : « Trump a fermé son site Web de fax de rage parce que personne ne l’a visité ?

LIRE LA SUITE: Humiliation de Trump: l’ex-POTUS a qualifié de “désastre” les initiés républicains

Petfinder est un service d’adoption d’animaux de compagnie et gagnait plus de visiteurs que le blog de M. Trump, selon un rapport du Washington Post.

M. Miller a parlé à Fox News des intentions de M. Trump de lancer son blog en mars, affirmant que le magnat de l’immobilier « amènerait des millions et des millions, des dizaines de millions de personnes à cette nouvelle plate-forme ».

Les interactions avec le site Web ont toutefois culminé à 159 000 lors de son lancement, avant de retomber à seulement 15 000 par la suite.