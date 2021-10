Donald Trump « montre tous les signes » de sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 | Monde | Nouvelles

Donald Trump a demandé s’il se présenterait à la présidence en 2024

Il y a deux semaines, M. Trump a fait allusion à une tentative de reconquérir la Maison Blanche lors des élections de 2024 lors d’un rassemblement dans l’Iowa, après avoir été démis de ses fonctions en novembre dernier après un seul mandat. L’ancien président a faussement soutenu que les démocrates avaient « utilisé COVID-19 pour tricher et truquer » la course de 2020, qui a vu Joe Biden devancer assez M. Trump dans la course à la présidence. Le récit de M. Trump, surnommé le » Big Lie « , est un thème récurrent depuis que M. Biden a pris ses fonctions en janvier.

Le mois dernier, M. Trump a également déclaré à la chaîne de télévision Real America’s Voice qu' »un mauvais appel d’un médecin ou quelque chose du genre » l’empêcherait de courir en 2024.

Après son rassemblement dans l’Iowa, un expert de la politique américaine a déclaré à Express.co.uk que M. Trump montrait « tous les signes » de se présenter à la prochaine course présidentielle.

Bill Grover, professeur à l’Université d’État du Montana et auteur de « La présidence non durable : Clinton, Bush, Obama et au-delà », a déclaré : [run for office].

«Quand il a pris la parole dans l’Iowa, il était notable que le sénateur Grassley, un sénateur senior, était là et Grassley a prétendu être un adversaire de Trump en ce qui concerne l’attaque du 6 janvier.

«Mais il était pleinement aux pieds de Trump dans l’Iowa et quand quelqu’un comme Grassley, qui s’est opposé à lui, montre sa loyauté envers Trump, je pense que cela suggère que même certains de ses adversaires viennent à ses côtés.

« Sa collecte de fonds est hors des charts.

« Il montre tous les signes d’être un candidat à coup sûr. »

Un sondage publié mercredi dernier a suggéré que M. Trump maintient une emprise sur les électeurs républicains.

Ceci malgré la fin tumultueuse de la présidence de M. Trump, qui comprenait une foule de ses partisans attaquant le Capitole des États-Unis à Washington DC dans le but de renverser sa défaite électorale.

L’étude de Morning Consult, en partenariat avec Politico, a révélé que 70% des électeurs républicains pensent que l’ancien président devrait se présenter en 2024.

En outre, sur les 1 999 électeurs inscrits qui ont participé au scrutin, 47 % ont déclaré qu’ils voteraient pour M. Trump si la primaire présidentielle avait lieu aujourd’hui.

Le chiffre montre que M. Trump est beaucoup plus populaire que n’importe lequel de ses rivaux probables pour la nomination du GOP, l’ancien vice-président Mike Pence n’atteignant que 13% des sondages parmi les républicains et le gouverneur de Floride Ron DeSantis avec 12%.

Le professeur Grover a ajouté : « Trump détient toujours un pouvoir énorme.

« Le truc avec certains [Republicans politicians] en privé, ne pas vouloir qu’il se présente à nouveau, cela a du sens pour moi lorsque le parti doit avancer, doit rajeunir, mais il l’empêche.

«Il inhibe le processus parce qu’il est là et il veut la gratification de l’ego et il veut se venger.

« Il vend toujours le » gros mensonge « , il a vendu le » gros mensonge » dans l’Iowa et c’est toujours un problème très puissant.

« Et lorsque vous combinez cela avec la loi sur l’avortement au Texas et que vous combinez cela avec l’opposition aux vaccins, vous avez trois ou quatre problèmes clés qu’il est vraiment fort avec sa base. »

Le professeur Grover craignait que M. Trump ne remporte légitimement les élections de 2024 en raison de la nature «vengeresse» de l’ancien président.

Il a dit : « Tous les dangers, toutes les menaces à la démocratie que nous voyons déjà deviendraient manifestes – cela deviendrait plus critique.

« Parce que je pense que c’est une personne vengeresse, je le pense vraiment, je pense qu’il voudrait blesser ses adversaires.

« Je pense que cela sonnerait, pas nécessairement la fin de la démocratie, mais c’est un leader autoritaire. »