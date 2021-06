Donald Trump n’aime toujours pas Bitcoin (BTC) et l’appelle une arnaque

in

Donald Trump, l’ancien président américain, est devenu le premier président de l’histoire des États-Unis à s’attaquer directement aux crypto-monnaies au cours de son mandat. Malheureusement, il a révélé qu’il n’était pas un fan. Maintenant, même après avoir quitté ses fonctions, il semble que l’ancien président n’ait toujours pas fini de critiquer Bitcoin (BTC / USD).

Trump est récemment apparu sur FOX Business, déclarant que Bitcoin le considère comme une arnaque et qu’il ne l’aime pas parce que c’est une autre devise qui rivalise avec le dollar américain. Trump, d’autre part, n’a pas l’intention de se contenter de quoi que ce soit d’autre que l’USD devenant la monnaie mondiale, et Bitcoin est une concurrence dangereuse en ce moment.

Cependant, plus tôt, lorsqu’il a critiqué BTC à l’été 2019, il a déclaré que sa plus grande préoccupation était la volatilité des prix. Il a dit que c’est pourquoi la valeur de Bitcoin ressemble à de l’air. En d’autres termes, bien que votre position envers BTC semble être cohérente, vos raisons de ne pas aimer la plus grande crypto au monde peuvent avoir changé.

La position anti-crypto de Trump s’est également reflétée dans l’ensemble de son administration, qui visait à mettre en place autant de politiques anti-crypto que possible. On prétend même que Trump a ordonné à Steve Mnuchin, l’ancien secrétaire au Trésor, de s’en prendre à BTC. Comme certains s’en souviendront, le Trésor a même essayé de mettre en œuvre des réglementations qui leur permettraient de se renseigner sur les portefeuilles privés.

Cependant, bien que l’administration Trump ne soit plus en charge, la politique elle-même a été élargie par l’administration Biden en place. À l’heure actuelle, l’IRS cherche à éliminer les échappatoires fiscales liées aux crypto-monnaies. Pendant ce temps, les responsables américains comptent également plusieurs membres pro-crypto dans leurs rangs. Certains exemples incluent la sénatrice Cynthia Lummis et le représentant Warren Davidson, qui continuent de faire pression pour la confidentialité des portefeuilles cryptographiques.

En d’autres termes, la lutte pour les utilisateurs américains de crypto est loin d’être terminée, mais ils ne sont pas seuls contre l’ensemble du gouvernement. À l’heure actuelle, les réglementations cryptographiques semblent cibler les ransomwares en raison d’une augmentation significative des attaques de ransomwares.

