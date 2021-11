Donald Trump « ne se présentera pas en 2024 », Bolton dit que l’ex-POTUS est terrifié à l’idée « d’être un perdant » | Monde | Nouvelles

L’ancien président américain devrait annoncer qu’il se présentera à la présidence en 2024. Mais John Bolton a affirmé que Donald Trump « craignait de perdre ». S’exprimant dans une interview préenregistrée sur Peston, diffusée sur Twitter à 21h et sur ITV à 22h45, M. Bolton, a demandé s’il pensait que Donald Trump reviendrait en tant que candidat à la présidentielle en 2024, il a déclaré : que – je ne pense pas que Trump se présentera à la présidence en 2024.

« Je pense qu’il sait au fond de lui bien qu’il ne l’admettra jamais, il a perdu en 2020 et il craint beaucoup de perdre en 2024 parce que s’il déteste quoi que ce soit au monde, il déteste être appelé un perdant. Et la dernière chose qu’il veut est d’entrer dans l’histoire comme ayant perdu ces dernières élections.

« Maintenant, je pense qu’il parlera de se présenter sans cesse jusqu’au tout dernier moment parce que s’il disait un jour qu’il n’allait pas être candidat, cela éteindrait les projecteurs, et il n’aime pas ça non plus.

« Je pense donc qu’il en parlera beaucoup, finalement, il pourrait essayer d’être un faiseur de rois dans le processus de nomination républicaine – nous verrons comment cela se passe.

« Mais je vais vous faire une prédiction ferme – il ne se présentera pas en 2024. »

Cela survient alors que le comité de la Chambre des représentants des États-Unis enquêtant sur l’attaque meurtrière contre le Capitole américain peut accéder aux dossiers de l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche, a statué mardi un juge fédéral dans une victoire claire pour les pouvoirs de surveillance du Congrès.

La juge de district américaine Tanya Chutkan dans le district de Columbia a rejeté un argument des avocats de Trump selon lequel les relevés téléphoniques, les registres des visiteurs et autres documents de la Maison Blanche devraient être cachés au comité.

« Bien que larges, ces demandes, et chacune des autres demandes formulées par le comité, n’excèdent pas les pouvoirs législatifs du comité », a déclaré Chutkan dans sa décision.

Trump avait fait valoir que les documents demandés par le comité de la Chambre étaient couverts par une doctrine juridique connue sous le nom de privilège exécutif.

« C’est un gros problème », a déclaré le représentant américain Bennie Thompson, président du comité restreint de la Chambre des représentants, dans une interview sur CNN. « J’ai hâte d’obtenir ces informations. J’ai hâte que nos enquêteurs les examinent au peigne fin pour s’assurer que notre gouvernement n’a pas été armé contre ses citoyens. »

Chutkan a déclaré que Trump n’avait pas reconnu « la déférence due » à la détermination du président Joe Biden que le comité puisse accéder aux documents.

« Sa position (de Trump) selon laquelle il peut outrepasser la volonté expresse de l’exécutif semble être fondée sur l’idée que son pouvoir exécutif » existe à perpétuité « », a déclaré Chutkan. « Mais les présidents ne sont pas des rois, et le demandeur n’est pas président. »

Trump a prononcé un discours incendiaire avant l’assaut contre le Capitole, réitérant ses fausses affirmations selon lesquelles les élections de novembre 2020 lui avaient été volées par le biais d’une fraude électorale généralisée et exhortant ses partisans à se rendre au Capitole et à « se battre comme un enfer » pour « arrêter le vol. «