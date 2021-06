Donald Trump n’est PAS la « plus grande menace » pour les démocrates au milieu d’un indice de réélection en 2024 | Monde | Nouvelles

in

Lors d’un rassemblement dans l’Ohio samedi, l’ancien 45e président des États-Unis a fait allusion à la possibilité de retourner à la Maison Blanche en 2024. Faisant référence à sa conviction que le résultat des élections de 2020 était frauduleux, M. Trump a déclaré: “Nous avons remporté les élections deux fois et il est possible que nous devions le gagner une troisième fois. C’est possible.”

Il a ajouté : « Nous reprendrons la Chambre, nous reprendrons le Sénat, et nous reprendrons l’Amérique, et nous le ferons bientôt. »

Malgré sa défaite face à Joe Biden lors de l’élection présidentielle de l’année dernière, Donald Trump détient toujours une influence sur de larges pans du parti républicain.

S’adressant exclusivement à Express.co.uk, Simon Dolan, commentateur politique et auteur de Trump: The Hidden Halo, pense qu’un autre candidat républicain pourrait constituer une menace plus grande pour l’emprise des démocrates sur la Maison Blanche.

M. Dolan a déclaré: «Le retour de Donald Trump sur la campagne électorale met en évidence la force des sentiments parmi de larges sections des membres du GOP.

“Cependant, alors que beaucoup de gens aimeraient le voir briguer l’investiture républicaine avant l’élection présidentielle de 2024, la plus grande menace pour le mandat des démocrates à la Maison Blanche pourrait venir d’ailleurs.

« Le gouverneur de Floride, astucieux en politique et averti des médias, Ron DeSantis est bien placé pour être l’héritier naturel du parti républicain de Trump.

“Si Donald Trump approuvait DeSantis, il deviendrait le faiseur de rois pour un candidat capable d’unir à la fois la base de soutien fidèle de Trump et les “Jamais Trump” auto-définis, ce qui constituerait une menace énorme pour les démocrates en 2024.”

Un récent sondage réalisé lors du Sommet des conservateurs de l’Ouest a placé Ron DeSantis devant M. Trump comme favori pour remporter l’investiture républicaine.

Il a dit : « Je pense qu’à ce stade [2024] il aura 78 ans et je ne pense pas qu’il puisse supporter de perdre non plus, vraiment pas.

“Je pense que cela le tuerait, peut-être littéralement.”

M. Dolan a estimé que le GOP est susceptible de reprendre la Chambre et le Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022.

Il prédit en outre que M. DeSantis se présentera en 2024 et gagnera.

“S’il court contre Kamala Harris, il va certainement gagner”, a-t-il déclaré.

«Il est difficile de voir qui d’autre se présenterait du côté des démocrates en supposant que Biden ne soit pas encore président d’ici là, mais je pense que personne ne le croit encore sérieusement.

“[Biden’s] visiblement sur le déclin, il a visiblement quelque chose qui ne va pas avec lui.