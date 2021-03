Donald Trump news: Ex-POTUS abandonné par ses partisans alors qu’ils rejettent ses appels à vacciner | Monde | Nouvelles

L’ancien président et son épouse Melania ont eu leurs coups à la Maison Blanche en janvier, peu de temps avant la fin de son mandat de président. Plus tôt cette semaine, M. Trump a ensuite appelé ses partisans républicains à se faire vacciner. Il a déclaré mardi à Fox News Primetime: « C’est un excellent vaccin, c’est un vaccin sûr et c’est quelque chose qui fonctionne. »