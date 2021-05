Donald Trump news: l’ancien POTUS accuse Biden de rendre le monde plus «violent et instable» | Monde | Nouvelles

L’ancien président a publié son évaluation cinglante de M. Biden dans une déclaration publiée par sa commission d’action politique. Après qu’Israël a fait un raid sur la mosquée Al-Asaq pendant le Ramadan et tenté d’expulser des musulmans palestiniens à Sheikh Jarrah, le Hamas a riposté avec des roquettes tirées sur Jérusalem.

M. Trump a critiqué son successeur pour une prétendue «faiblesse et manque de soutien à Israël» alors que les forces israéliennes détruisaient une tour dans la bande de Gaza.

Dans sa déclaration, il a félicité son administration pour avoir conclu les accords d’Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

M. Trump a déclaré: «Quand j’étais en fonction, nous étions connus sous le nom de Présidence de la paix, car les adversaires d’Israël savaient que les États-Unis étaient fermement aux côtés d’Israël et qu’il y aurait des représailles rapides si Israël était attaqué.»

Il a également déclaré que M. Biden supervise un monde «plus violent et plus instable».

Appelant l’administration de M. Biden à soutenir Israël au milieu des attaques à la roquette à Gaza, M. Trump a insisté sur le fait que l’Amérique «doit toujours se tenir aux côtés» de ses alliés.

Il a déclaré: «Sous Biden, le monde devient de plus en plus violent et instable parce que la faiblesse de Biden et le manque de soutien à Israël mènent à de nouvelles attaques contre nos alliés.

«L’Amérique doit toujours se tenir aux côtés d’Israël et indiquer clairement que les Palestiniens doivent mettre fin à la violence, à la terreur et aux attaques à la roquette, et indiquer clairement que les États-Unis soutiendront toujours fermement le droit d’Israël à se défendre.

Jusqu’à présent, M. Biden n’a pas commenté la violence à Gaza, mais l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le président avait été informé sur la question.

Elle a déclaré aux journalistes que les responsables avaient “parlé franchement” avec les dirigeants israéliens des préoccupations concernant l’expulsion de familles palestiniennes à Jérusalem-Est.

Le secrétaire a ajouté: «Le soutien du président à la sécurité d’Israël, à son droit légitime de se défendre et de défendre son peuple est fondamental et ne renoncera jamais.

«Nous condamnons les attaques à la roquette en cours par le Hamas et d’autres groupes terroristes, y compris contre Jérusalem.

“Nous condamnons également l’extrémisme qui a infligé des violences aux deux communautés.”

Hier, une femme israélienne a été tuée après que plus de 80 roquettes aient été tirées sur Tel Aviv depuis la bande de Gaza mardi soir.

Le Hamas a déclaré qu’il avait tiré les roquettes en réponse à une frappe aérienne israélienne qui avait rasé une tour plus tôt dans la journée.

Les tensions ont commencé après que les forces israéliennes ont attaqué la mosquée Al-Asaq à la suite des manifestations palestiniennes contre les expulsions prévues de Cheikh Jarrah cet été.

Des centaines de Palestiniens ont été blessés par les forces israéliennes lors des manifestations et des raids, qui ont conduit le Hamas à tirer des roquettes sur Jérusalem lundi.

Israël a ensuite mené une frappe aérienne le même jour, qui a tué plus de 20 Palestiniens, dont neuf enfants.