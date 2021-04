Donald Trump news: l’ex-POTUS s’oppose à la date du 11 septembre de Biden pour le retrait des troupes afghanes | Monde | Nouvelles

M. Trump a salué la décision de quitter le pays, mais a souligné que le mouvement pourrait être fait plus tôt. L’ancien président américain a également souligné que le 11 septembre marquait le tragique anniversaire des attaques d’Al-Qaïda contre les États-Unis, événements qui ont déclenché la guerre.

Il a fait valoir que, comme chaque année, le 20e anniversaire des attentats devrait être utilisé comme un moment de «réflexion et de souvenir» des vies perdues.

M. Trump a déclaré dans un communiqué: “Je souhaite que Joe Biden n’utilise pas le 11 septembre comme date pour retirer nos troupes d’Afghanistan, pour deux raisons.

«Premièrement, nous pouvons et devons sortir plus tôt.

«Dix-neuf ans, c’est assez, en fait, beaucoup trop et bien trop longtemps.

«Le 11 septembre représente un événement et une période très tristes pour notre pays et devrait rester une journée de réflexion et de souvenir honorant ces grandes âmes que nous avons perdues.

M. Trump n’a pas été le seul à s’inquiéter de la date proposée, l’ancien ambassadeur américain à l’OTAN, Kurt Volker, affirmant que le retrait des troupes risquait de “revenir au régime taliban”.

S’adressant à Sky News, M. Volker a déclaré: “Il est confronté aux mêmes pressions intérieures pour retirer les troupes américaines que celles auxquelles le président Trump et même le président Obama ont été confrontés avant lui.

“Si vous vous souvenez que le président Obama a articulé en 2009 le premier effort pour avoir une date limite de retrait.