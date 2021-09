Donald Trump obtient une somme d’argent «obscène» pour avoir appelé Holyfield Fight

Donald Trump fait bien plus que d’appeler à un combat ce week-end … il se vante de gagner une somme d’argent scandaleuse pour le concert, et son accord a un avantage fou.

De multiples sources ayant une connaissance directe disent à TMZ, Trump dit qu’il gagne une somme d’argent “obscène” en fournissant “des commentaires alternatifs en direct” sur le Evander Holyfield/Vitor Belfort lutte. On nous dit Triller, la société de médias à l’origine de l’événement paie une fortune… des millions et des millions pour son analyse coup par coup, bien que nos sources ne soient pas plus précises.

Et il y a plus. Trump dit que Triller lui fournit un jet G-5 pour l’emmener dans les deux sens. Ce qui n’est pas clair… Trump habite à West Palm Beach, à deux pas du Hard Rock d’Hollywood, en Floride, où se déroule l’événement. C’est donc un trajet en voiture, pas un trajet en avion. Il est possible que Trump se rende à New York plus tôt dans la journée pour commémorer le 11 septembre.

Nous ne savons pas ce que Triller paie Don Jr., qui rejoindra son père fournissant des commentaires.

On nous dit que l’accord a été conclu pendant le week-end de la fête du Travail … un accord que Trump ne pouvait tout simplement pas refuser.

Nos sources disent que tout le monde lié à l’événement n’est pas satisfait, et certains sont carrément en colère.

Nous avons contacté Triller … jusqu’à présent, aucun mot en retour.