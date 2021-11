Donald Trump pèse sur l’accident d’Alec Baldwin avec une affirmation sans fondement, l’acteur pourrait avoir chargé une arme à feu

L’ancien président Donald Trump a affirmé sans fondement et sans aucune preuve qu’Alec Baldwin avait intentionnellement tiré sur la directrice de la photographie de Rust, Halyna Hutchins. Trump a qualifié Baldwin, un critique fréquent de la politique de Trump et de l’acteur qui l’a joué dans Saturday Night Live, de « gars troublé » lors d’une apparition sur le podcast du commentateur conservateur Chris Stigall. Le 21 octobre, Baldwin a tiré avec une arme à feu dont on lui a dit qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité comme accessoire, mais elle était en fait chargée. Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a déclaré dans un affidavit que Baldwin et le directeur adjoint Dave Halls, qui ont remis l’arme à Baldwin, ne savaient pas que l’arme était chargée.

« À mon avis, il y était pour quelque chose. Mais si rien d’autre, comment prenez-vous une arme à feu, qu’elle soit chargée ou non chargée, comment prenez-vous une arme à feu, pointez-la sur quelqu’un qui n’est même pas dans le film, et pointez-la simplement sur cette personne et appuyez sur la gâchette, et maintenant elle est morte », a déclaré Trump à Stigall, rapporte The Wrap. Il a ensuite qualifié Baldwin de « malade ».

« Même s’il était chargé, et, vous savez, c’est une chose étrange, peut-être qu’il l’a chargé », a poursuivi Trump, dont les seules expériences dans la réalisation de films incluent des camées qu’il a faites. « S’ils me tendaient une arme, je ne la braquerais jamais sur quelqu’un et je ne tirerais pas dessus. » Trump a partagé des théories du complot sans fondement avant que Stigall ne mette fin à l’interview. « C’est un gars troublé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Je l’ai observé pendant des années. Il se bagarre avec les journalistes … Je veux dire, tout ce qu’il fait, c’est un gars instable. C’est un dingue », a déclaré l’ancien président. de Baudouin.

Quelques jours après la fusillade le mois dernier, le bureau du shérif du comté de Santa Fe a déclaré dans un affidavit que Halls avait appelé « l’arme froide » avant de remettre l’arme à Bladwin, ce qui signifie que l’arme signifiait qu’il n’y avait pas de balles vivantes dans la chambre et était sûr à utiliser. Cependant, lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette, le pistolet a tiré un projectile qui a touché le réalisateur de Rust Joel Souza à l’épaule et Hutchins à la poitrine. Hutchins est décédé plus tard dans un hôpital voisin. Le détective Joel Cano a écrit que Halls ne savait pas non plus qu’il y avait des balles réelles dans l’arme.

Le lendemain de la fusillade, Baldwin a présenté ses condoléances à la famille de Hutchins dans une déclaration sur Twitter. Il a fait son premier film devant la caméra le 30 octobre, s’adressant à des journalistes à Manchester, dans le Vermont. Il a dit qu’il doutait que le tournage reprenne un jour sur Rust et a qualifié la tragédie d' »événement sur un milliard ». Entre-temps, des rapports remettant en cause les mesures de sécurité prises pendant la production ont été signalés.

Mercredi, Jason Bowles, l’avocat de l’armurier Hannah Gutierrez-Reed, a fait une affirmation très spéculative selon laquelle il y avait eu un « sabotage » sur le plateau par des employés « mécontents ». Il n’y a aucune preuve suggérant que ce soit le cas, et certains membres d’équipage ont déjà dénoncé cette affirmation. Baldwin a également récemment publié un message de la créatrice de costumes Terese Magpale Davis, qualifiant les allégations selon lesquelles des conditions dangereuses étaient apparues de « taureaux ».