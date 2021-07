Donald Trump poursuit Google, Facebook et Twitter

in

L’ancien président Donald Trump envisage de poursuivre le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le PDG de Twitter Jack Dorsey, selon Axios.

Des sources proches du dossier ont déclaré à la publication que cela augmenterait les enjeux de sa bataille contre les entreprises qui l’ont bloqué.

Trump prévoit d’organiser une conférence de presse à 11 heures aujourd’hui, au cours de laquelle il prévoit d’annoncer les recours collectifs.

Android Central a contacté Facebook et Twitter, mais aucune des deux sociétés n’a répondu à un commentaire à temps pour la publication.

Twitter a définitivement interdit Trump à la suite des émeutes qui ont eu lieu à Capitol Hill quelques semaines avant l’investiture du président Joe Biden en janvier 2021.

Facebook a suspendu le compte de l’ancien président et a annoncé début juin qu’il serait banni du site pendant deux ans.

Trump a eu du mal à rester connecté à ses partisans avec les deux interdictions, et a même essayé de rester à flot avec une plate-forme de style blog appelée “From the Desk of Donald J. Trump”, mais il l’a ensuite fermée.

Trump a déposé un important recours collectif contre Google, Facebook et Twitter, en collaboration avec l’America First Policy Institute. Le procès demande un “arrêt immédiat” de la “censure illégale du peuple américain” par les sociétés de médias sociaux.