Donald Trump poursuit l’arrêt de la publication du document du 6 janvier pour contester Biden

L’ancien président Donald Trump a déposé une plainte devant le tribunal de district de DC invoquant le privilège exécutif (Photo: AP)

L’ancien président Donald Trump a déposé une plainte contre le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole du 6 janvier ainsi que contre les Archives nationales, dans le but d’empêcher la publication de documents sur l’événement.

Trump dans sa plainte déposée lundi devant le tribunal de district de DC revendique le privilège exécutif, qui est le pouvoir du président et d’autres responsables de l’exécutif de retenir certaines communications confidentielles de la branche législative et des tribunaux.

Cela représente un défi au refus du président Joe Biden plus tôt ce mois-ci d’affirmer le privilège exécutif au nom de Trump, sur le premier lot de documents autour de l’insurrection.

Le procès de Trump indique que le refus de Biden de protéger les documents est « un stratagème politique pour accommoder ses alliés partisans ».

La poursuite affirme que la demande de la Chambre pour les documents est « sans précédent dans leur ampleur et leur portée et est détachée de tout objectif législatif légitime ».

Il fait également valoir que la Presidential Records Act est inconstitutionnelle si elle est «lue de manière si large qu’elle permet à un président en exercice de renoncer sans entrave au privilège exécutif du président précédent, quelques mois seulement après un changement d’administration».

Une déclaration de Taylor Budowich, le directeur des communications de Trump et de son Save America PAC, indique que l’ex-président « a déposé une plainte pour défendre la Constitution, le bureau du président et l’avenir de notre nation, dont le sham Unselect Committee essaie de détruire ».

« Le fait est que l’Amérique est attaquée par (la présidente de la Chambre Nancy) la tentative de style communiste de Pelosi de réduire au silence et de détruire les patriotes d’America First à travers cette enquête hyper-partisane et illégitime », indique le communiqué.

Après que Biden a renoncé au privilège exécutif, les Archives nationales devraient remettre l’ensemble initial de documents au comité restreint de la Chambre début novembre.

Formé en juin, le comité a demandé « tous les documents et communications au sein de la Maison Blanche » le 6 janvier.

Le lot comprend des enregistrements sur les actions et les communications de Trump ce jour-là, son rassemblement appelant ses partisans à lutter contre les résultats des élections et d’autres réunions qu’il a eues.

