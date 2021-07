Donald Trump poursuivra Facebook, Twitter et Google – L’ancien président américain invoque un « parti pris » | Monde | Nouvelles

Le représentant de l’Alabama, Barry Moore, a acheté Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) et Etherium (ETH) au cours des deux derniers mois, selon la transaction divulguée déposée auprès du greffier de la Chambre des représentants le 2 juillet. Ces dépôts font partie des exigences de divulgation mandatées par le « Stop Trading on Congressional Knowledge Act » ou […] More