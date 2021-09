Donald Trump publie une déclaration avant l’annonce des résultats de l’audit en Arizona ⋆ 10z viral

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Donald Trump a publié une réponse aux conclusions de l’audit des élections de 2020 en Arizona et il pense que les médias grand public ne racontent pas toute l’histoire.

Vendredi, le 45e président des États-Unis a publié la déclaration via son Save America Pac par courrier électronique à ses partisans.

« D’énormes découvertes en Arizona ! Cependant, le Fake News Media essaie déjà de “l’appeler” à nouveau pour Biden avant d’examiner les faits, comme ils l’ont fait en novembre ! il a dit.

« L’audit a mis au jour des preuves significatives et indéniables de FRAUDE ! Tant que nous ne saurons pas comment et pourquoi cela s’est produit, nos élections ne seront jamais sécurisées. Il s’agit d’un événement criminel majeur qui devrait faire l’objet d’une enquête par le procureur général immédiatement », a-t-il affirmé.

« Le rapport final du Sénat sera publié aujourd’hui à 16h00 HE. J’ai entendu dire que c’était très différent de celui rapporté par les Fake News Media », a-t-il déclaré.

Au moment de cette publication, Conservative Brief n’a pas encore vu les résultats de l’audit et ne peut pas corroborer les conclusions de Trump ou des médias pour le moment.

Mais certains médias grand public, comme Arizona Central, ont rapporté avoir vu les résultats et ces résultats confirment que Joe Biden a remporté l’Arizona.

Un recomptage manuel du vote du comté de Maricopa en 2020 a confirmé que le président Joe Biden avait gagné et que l’élection n’avait pas été «volée» à l’ancien président Donald Trump, selon les premières versions d’un rapport préparé pour le Sénat de l’Arizona.

Le rapport en trois volumes des Cyber ​​Ninjas, l’entrepreneur principal du Sénat, comprend des résultats qui montrent que Trump a perdu une marge plus large que les résultats officiels des élections du comté. Les données du rapport confirment également que le sénateur américain Mark Kelly a gagné dans le comté.

Les résultats officiels devraient être présentés au Sénat à 13 heures vendredi. Plusieurs versions du projet de rapport, intitulé « Maricopa County Forensic Audit » par Cyber ​​Ninjas, ont circulé prématurément mercredi et jeudi. Plusieurs versions ont été obtenues par The Arizona Republic.

Les Cyber ​​Ninjas et leurs sous-traitants ont été payés des millions pour rechercher et rédiger le rapport par des organisations à but non lucratif créées par des personnalités du mouvement “Stop the Steal” et des alliés de Donald Trump, mais le PDG de Cyber ​​Ninjas, Doug Logan, a déclaré que cela n’influencerait pas leur travail.

Maintenant, les parties des deux côtés revendiquent la victoire dans l’audit de l’Arizona.

« À tous ceux qui essaient de faire tourner l’audit de l’Arizona, faites-le tourner : le nombre de bulletins de vote illégaux trouvés dans le seul comté de Maricopa est plus de 4 fois le montant actuel séparant le président Trump et Joe Biden dans l’ensemble de l’Arizona. N’aurait jamais dû être certifié. #Décertifier », a déclaré le conseiller stratégique 2020 de Trump, l’ancien assistant spécial Boris Epshteyn.

À tous ceux qui essaient de faire tourner l’audit de l’Arizona, faites ceci : Le nombre de bulletins de vote illégaux trouvés dans le seul comté de Maricopa est plus de 4 fois le montant actuel séparant le président Trump et Joe Biden dans l’ensemble de l’Arizona. N’aurait jamais dû être certifié.#Décertifier pic.twitter.com/EUPtZpiQKE – Boris Epshteyn (@BorisEP) 24 septembre 2021

“Cela provient du rapport d’audit divulgué et il montre clairement que la marge de votes potentiellement frauduleux dans UN COMTÉ par rapport à ce qui a été vérifié est bien au-delà des 10 457 votes (0,3%) qui ont “gagné” l’Arizona en 2020″, Arizona Republican Party Chair dit le Dr Kelli Ward.

Cela provient du rapport d’audit divulgué et il montre clairement que la marge de votes potentiellement frauduleux dans UN COMTÉ par rapport à ce qui a été vérifié est bien au-delà des 10 457 votes (0,3%) qui ont “gagné” l’Arizona en 2020. #AmericasAudit pic.twitter. com/FkzYErlN6Y – Dr Kelli Ward (@kelliwardaz) 24 septembre 2021

“RUPTURE: Le rapport préliminaire #azaudit de Cyber ​​Ninjas confirme que la campagne électorale du comté pour les élections générales de 2020 était exacte et que les candidats certifiés comme les gagnants ont en fait gagné”, a déclaré la page Twitter officielle du comté de Maricopa.

RUPTURE: Le rapport provisoire #azaudit de Cyber ​​Ninjas confirme que la campagne électorale du comté pour les élections générales de 2020 était exacte et que les candidats certifiés comme les gagnants ont, en fait, gagné. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

“Malheureusement, le rapport est également jonché d’erreurs et de conclusions erronées sur la façon dont le comté de Maricopa a mené les élections générales de 2020”, a déclaré le comté.

Malheureusement, le rapport est également jonché d’erreurs et de conclusions erronées sur la façon dont le comté de Maricopa a mené les élections générales de 2020. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

“Les membres du conseil d’administration et les fonctionnaires électoraux porteront une attention particulière à ce qui se dit lors de l’audience du Sénat prévue vendredi et partageront les faits au besoin”, a-t-il déclaré.

Les membres du conseil d’administration et les fonctionnaires électoraux porteront une attention particulière à ce qui se dit lors de l’audience du Sénat prévue vendredi et partageront les faits au besoin. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

« Cela signifie que l’équipement de dépouillement a compté les bulletins de vote comme ils ont été conçus pour le faire, et les résultats reflètent la volonté des électeurs. Cela devrait être la fin de l’histoire. Tout le reste n’est que du bruit », a déclaré Jack Sellers, président du conseil de surveillance du comté de Maricopa.