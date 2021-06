Donald Trump qualifie Bitcoin d'”arnaque contre le dollar”

06/08/2021 à 09:24 CEST

SPORT.es

L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré à Fox Business que voit Bitcoin comme une « arnaque » qui affecte la valeur du dollar américain. “Bitcoin, ça ressemble à une arnaque”, a déclaré Trump. “Je ne l’aime pas parce que c’est une autre monnaie qui rivalise avec le dollar.” Il a ajouté qu’il voulait que le dollar soit “la monnaie du monde”. Il reproche au boom du Bitcoin à des personnalités comme Elon Musk d’être ” stupides “, ce qui fait que le grand public perçoit la crypto-monnaie comme crédible.

Vos commentaires proviennent des nouvelles qui El Salvador envisage de donner cours légal à la crypto-monnaie . Le prix du Bitcoin est en baisse constante depuis début mai et ne s’est pas encore redressé. Les baisses ont été largement attribuées à la Chine interdisant aux banques et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie, ainsi qu’au constructeur de voitures électriques. Tesla a annoncé qu’il n’accepterait plus la pièce une semaine plus tôt .

Justin Urquhart-Stewart, co-fondateur de Seven Investment Management et de la plateforme d’investissement Regionally, estime que Bitcoin a une menace potentielle de déstabiliser les devises “parce qu’il a décollé de telle manière qu’il a créé un attrait populaire sans aucune solidité financière solide”