Donald Trump qualifie le général Mark Milley de “dirigeant raté” dans une récente déclaration | Monde | Nouvelles

L’ancien président américain a qualifié le général Milley d’« imbécile » après que le général eut tenté d’empêcher le 45e président de déclencher un conflit avec la Chine.

« Si l’histoire du général « Dumbass » Mark Milley, le même leader raté qui a organisé le pire retrait d’un pays, l’Afghanistan, dans l’histoire des États-Unis, laissant derrière lui de nombreux soldats morts et blessés, de nombreux citoyens américains et 85 milliards de dollars du plus récent et l’équipement militaire le plus sophistiqué au monde, et la réputation de notre pays, est vrai, alors je suppose qu’il serait jugé pour TRAHISON en ce qu’il aurait eu affaire à son homologue chinois dans le dos du président et aurait dit à la Chine qu’il leur donnerait notification « d’une attaque ». Je ne peux pas faire ça !”, a déclaré M. Trump dans un communiqué.