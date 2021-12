Donald Trump ravage Johnson à cause d’une décision socialiste – les relations se détériorent | Politique | Nouvelles

Dans une interview diffusée mercredi, l’ancien président américain Donald Trump a déclaré que Boris Johnson était devenu de plus en plus socialiste, ajoutant qu’il n’était « pas sûr que les gens l’aiment ». M. Trump faisait principalement référence aux politiques environnementales de M. Johnson. Cela survient juste un mois après que les dirigeants mondiaux se sont réunis à Glasgow dans le cadre d’un dernier effort pour maintenir en vie l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C.

S’exprimant lors du sommet sur le climat COP26, le Premier ministre a averti : « Il est minuit moins une et nous devons agir maintenant. »

Interrogant M. Trump, l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt a posé des questions sur la capacité de Johnson à se remettre de la crise politique actuelle, déclarant: «Boris a de gros problèmes parce qu’ils ont organisé une fête de Noël au numéro 10 l’année dernière tandis que Boris a annulé Noël.

« Pensez-vous qu’il survit à ça ? »

Cela survient alors que M. Johnson fait face à des appels à la démission suite à une fuite d’une vidéo d’assistants de Downing Street plaisantant sur une prétendue fête de Noël à Downing Street l’année dernière, alors que le reste du pays était en lock-out.

Répondant à la question, l’ancien président américain a déclaré : « Eh bien, je ne sais pas s’il a effectivement annulé Noël.

« Je connais très bien Boris, mais il semble être parti plus à gauche.

« Et toute sa position sur l’environnement a beaucoup changé. »

Après deux semaines de négociations à la COP26, le gouvernement – avec les dirigeants de près de 200 pays – a signé le Pacte de Glasgow, qui oblige les pays à supprimer progressivement les « subventions inefficaces aux combustibles fossiles ».

Il a dit: « [Y]tu sais, qu’est-ce que je vais faire?

« C’est l’un des rares cas où je m’entends bien avec les deux, Hugh.

« Tu sais, je m’entends bien avec eux deux. »

La dispute découlait de l’opposition de M. Farage aux traversées « illégales » des canaux, l’ancien politicien affirmant que M. Johnson n’avait fait que du bout des lèvres lors du référendum sur le Brexit et des élections générales de 2019 pour obtenir des voix, qualifiant leur préoccupation de « totalement hypocrite ».

Il a déclaré: « La majorité des électeurs du congé, la grande majorité des électeurs conservateurs voient [immigration] comme un problème absolument déterminant et il n’a pas la moindre idée de comment faire cela.

« Je pense qu’il y a maintenant des millions de personnes qui ne voteraient littéralement pas.

« Le croque-mitaine Corbyn est parti.

« Il est difficile de voir comment Starmer pourrait être pire. »