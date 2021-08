Donald Trump ravive la querelle de Megan Rapinoe dans une attaque extraordinaire et affirme que l’USWNT aurait remporté l’or olympique s’ils étaient des ” patriotes ” au lieu de ” maniaques de gauche “

in

Donald Trump a ravivé sa querelle avec Megan Rapinoe lors d’une attaque extraordinaire contre l’équipe nationale féminine des États-Unis.

L’ancien président américain affirme que l’équipe est “dirigée par un groupe radical de maniaques de gauche”, appelant spécifiquement “la femme aux cheveux violets”.

Ce n’est pas la première retombée publique entre les deux

Rapinoe a marqué deux buts brillants alors que l’USWNT, grand favori pour l’or, a récupéré le bronze contre l’Australie à Tokyo plus tôt dans la journée.

L’ailier franc-parler a déjà eu affaire à Trump, rejetant une invitation à la Maison Blanche après avoir inspiré le succès de la Coupe du monde 2019 et qualifiant l’ancien leader de “sexiste” et de “misogyne”.

À l’époque où il était autorisé à tweeter, Trump a riposté à Rapinoe dans une série de messages – et il n’y a clairement toujours pas d’amour perdu entre les deux.

.

Rapinoe a marqué directement sur corner jeudi

Dans une diatribe bizarre jeudi, Trump a déclaré aux journalistes : « Si notre équipe de football, dirigée par un groupe radical de maniaques de gauche, n’avait pas été réveillée, elle aurait remporté la médaille d’or au lieu du bronze.

“Réveillé signifie que vous perdez, tout ce qui est réveillé va mal, et notre équipe de football l’a certainement fait. Il y avait cependant quelques patriotes debout. Malheureusement, ils ont besoin de plus que cela en respectant notre pays et notre hymne national.

«Ils devraient remplacer les wokesters par des patriotes et recommencer à gagner. La femme aux cheveux violets a terriblement joué et passe trop de temps à penser à la politique de gauche radicale et à ne pas faire son travail !

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store

Rapinoe est un militant pour de nombreuses organisations LGBTQ+, ainsi qu’un ardent défenseur de l’égalité des sexes dans le sport.

L’ancien vainqueur du Ballon d’Or a également suscité la controverse dans le passé pour avoir protesté contre l’hymne national américain.