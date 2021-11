Donald Trump réagit au verdict de Kyle Rittenhouse

Publicité



Donald Trump a rompu son silence sur l’affaire Kyle Rittenhouse après que le jeune de 18 ans a été reconnu non coupable de tous les chefs d’accusation.

« Félicitations à Kyle Rittenhouse pour avoir été trouvé INNOCENT [sic] de toutes les charges », a déclaré le 45e président des États-Unis dans un communiqué. « Cela s’appelle être déclaré NON COUPABLE – Et au fait, si ce n’est pas de la légitime défense, rien ne l’est ! »

Plus tard, il a envoyé un autre e-mail à ses partisans, cette fois dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds, félicitant à nouveau l’adolescent.

« UNE BONNE NOUVELLE POUR KYLE RITTENHOUSE, dont nous savions qu’il était innocent depuis le début », a-t-il déclaré.

« Ce procès n’était rien de plus qu’une CHASSE AUX SORCIÈRES de la gauche radicale. Ils veulent PUNIR les citoyens respectueux des lois, y compris un ENFANT, comme Kyle Rittenhouse, pour n’avoir rien fait de plus que de suivre la LOI.

« Biden et ses acolytes essaient de DÉTRUISER tous les grands progrès que nous avons réalisés sous l’administration du président Trump, mais AUJOURD’HUI, CETTE AFFAIRE leur a montré que l’Amérique est une nation de LOI ET D’ORDRE », a-t-il déclaré.

L’affaire a créé encore plus de divisions parmi le peuple des États-Unis, qui est déjà profondément divisé. Et les libéraux, dont le président Joe Biden, n’ont pas approuvé le verdict.

« Je maintiens ce que le jury a conclu. Le système de jury fonctionne et nous devons le respecter », a-t-il déclaré aux journalistes de la Maison Blanche.

Mais après un certain temps, il a publié une déclaration officielle dans laquelle il s’est décrit comme « en colère » contre le verdict.

« Alors que le verdict à Kenosha laissera de nombreux Américains en colère et inquiets, moi y compris, nous devons reconnaître que le jury a parlé. J’ai couru sur la promesse de rassembler les Américains, car je crois que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. Je sais que nous n’allons pas panser les blessures de notre pays du jour au lendemain, mais je reste inébranlable dans mon engagement à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que chaque Américain soit traité de manière égale, avec équité et dignité, en vertu de la loi », a-t-il déclaré.

« J’exhorte tout le monde à exprimer ses opinions de manière pacifique, conformément à l’état de droit. La violence et la destruction de biens n’ont pas leur place dans notre démocratie. La Maison Blanche et les autorités fédérales ont été en contact avec le bureau du gouverneur Evers pour se préparer à toute issue dans cette affaire, et j’ai parlé avec le gouverneur cet après-midi et j’ai offert le soutien et toute l’assistance nécessaire pour assurer la sécurité publique », a-t-il déclaré.

Les célébrités libérales étaient encore plus furieuses contre le verdict qui a vu Rittenhouse sortir du tribunal en homme libre.

« L’erreur judiciaire d’aujourd’hui fait rage. C’est la suprématie blanche en action. C’est hideux. Il a assassiné des gens, s’en est vanté en lançant des panneaux de puissance blancs dans un bar, puis a fabriqué des larmes pour affirmer que malgré son AR-15, HE était en danger. Et il est descendu. Irréel », a déclaré l’actrice Sophia Bush.

« Les élections comptent. La vie de Joseph Rosenbaum et d’Anthony Huber comptait. Ils devraient être vivants aujourd’hui. Notre 1er amendement sur le droit à la liberté d’expression ne devrait nous coûter la vie à aucun d’entre nous. Et quel que soit le verdict de quiconque n’importe où et n’importe quand, Black Lives Do Matter. Aujourd’hui. & toujours », a déclaré l’actrice Kerri Washington sur Twitter.

« #kylerittenhouse a été déclaré non coupable alors que nous l’avons VU en tuer deux. Fondamentalement stupide, je prédis qu’il va faire une grosse carrière sur #Fox et dans les cercles #RadicalRightWing, ce qui compte comme un plus avec eux. Un jour tragique et tragique pour des personnes décentes, PENSÉES, sensibles et éthiques partout dans le monde », a déclaré la chanteuse et actrice Bette Midler.

« Justice refusée est un coup dur pour notre psyché nationale. Le procès n’était pas seulement un tueur, mais un système qui continue de tuer. Aujourd’hui, ce système a encore une fois défait la vraie justice. Mais notez ces mots : nous n’arrêterons jamais de nous battre pour ce qui est juste et juste », a déclaré l’acteur de « Star Trek », George Takei.