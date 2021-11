Donald Trump remporte deux victoires majeures au tribunal

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Donald Trump est en fête après qu’un procès contre lui par un ancien concurrent de « The Apprentice » a été abandonné par l’accusateur.

Summer Zervos a abandonné son affaire vendredi et un dossier devant la Cour suprême de Manhattan a déclaré que l’affaire avait été rejetée et abandonnée avec préjudice, ce qui signifie qu’elle ne peut plus porter la même affaire contre lui devant un tribunal d’État, a rapporté le New York Post.

Les deux parties ont été jugées responsables de leurs propres frais après quatre ans de litige.

Zervos, pendant la campagne présidentielle de 2016, a accusé Trump de l’avoir pelotée et embrassée contre son gré dans un hôtel de Beverly Hills en 2007 alors qu’elle participait à l’émission télévisée.

Elle a poursuivi le président de l’époque en 2017, affirmant qu’il l’avait diffamée lorsqu’il l’avait publiquement qualifiée de « menteuse » et avait déclaré que ses accusations étaient « des trucs totalement inventés » et de « fausses nouvelles ».

Ses avocats ont déclaré qu' »après cinq ans, Mme Zervos ne souhaite plus poursuivre l’accusé et a obtenu le droit de parler librement de son expérience ».

« Zervos maintient les allégations contenues dans sa plainte et n’a accepté aucune compensation », ont-ils déclaré.

La 45e présidente du procureur des États-Unis, Alina Habba, a déclaré que la décision de Zervos était « prudente ».

« Elle n’avait pas d’autre choix que de le faire, car les faits découverts dans cette affaire montraient très clairement que notre client n’avait rien fait de mal », a-t-elle déclaré.

Dans un e-mail à ses partisans via son Save America PAC, Trump a célébré la décision.

« Le procès intenté par une femme qui a inventé de fausses accusations contre le président Trump pour de la publicité ou de l’argent vient d’être abandonné dans sa totalité. Les Fake News Media ont totalement et complètement déformé les faits – ils sont corrompus. Le président Trump a été totalement justifié. Aucun argent de quelque nature que ce soit, ni aucun frais juridiques, n’ont été payés par le président Trump », indique l’e-mail.

« C’est tellement triste quand de telles choses peuvent arriver, mais tellement incroyablement important de se battre pour la vérité et la justice. Seule la victoire peut restaurer sa réputation ! a déclaré le 45e président.

Les avocats de l’écrivain et ancien chroniqueur du magazine E. Jean Carroll, qui a porté des accusations de viol contre Trump et l’ont également poursuivi pour diffamation, ont répondu après l’abandon de l’affaire de Zervos.

Mais la victoire de Zervos n’était pas la seule victoire de Trump vendredi alors que le juge new-yorkais Joel Cohen a accordé au 45e président la requête en rejet d’un procès contre son entreprise intenté par Michael Cohen en 2019.

« Monsieur. Les frais juridiques de Cohen découlent de son service (parfois illégal) à M. Trump personnellement, à la campagne de M. Trump et à la Trump Foundation, mais pas de son service aux affaires de la Trump Organization, qui est le seul défendeur dans cette affaire », a déclaré le juge, a rapporté CNN.

« L’incroyable victoire d’aujourd’hui pour la Trump Organization met fin au litige frivole du criminel condamné Michael Cohen. Alors que le district sud de New York a déjà découvert que M. Cohen s’était engagé dans un » assortiment de conduites frauduleuses … motivé par la cupidité et l’ambition personnelles « , M. Cohen a tenté d’inventer une base pour exiger de la Trump Organization qu’elle paie ses frais juridiques pour des raisons personnelles. conduite criminelle (y compris le parjure). Cependant, les tentatives d’enrichissement de M. Cohen ont encore une fois échoué. Après avoir gagné cette affaire, nous sommes maintenant impatients de demander des dommages-intérêts pécuniaires à M. Cohen pour toute sa conduite méprisable », a déclaré un porte-parole de Trump.

Michael Cohen a critiqué la décision du juge.

«Je pense que c’est une décision terrible du juge Cohen basée sur le fait que j’ai été chargé de gérer les affaires que j’ai faites à la direction et au profit de Donald J Trump et de la Trump Organization. Au cours du week-end, j’évaluerai avec mon avocat s’il faut ou non faire appel », a-t-il déclaré.