Donald Trump rend hommage au prince Philip – «Il a défini la dignité et la grâce britanniques» | Monde | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg, qui est l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique, est décédé au château de Windsor vendredi matin. Dans une déclaration, l’ancien président américain a décrit comment le prince Philip «définissait la dignité et la grâce britanniques».

M. Trump a déclaré que lui et l’ancienne Première Dame adressaient leurs plus sincères condoléances à la reine pour sa perte.

La déclaration disait: «Le monde pleure le décès du prince Philip, un homme qui incarnait l’âme noble et l’esprit fier du Royaume-Uni et du Commonwealth.

«Melania et moi adressons nos plus sincères et profondes condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth II et à toute la famille royale. Nous adressons nos plus sincères condoléances au peuple britannique.

«C’est une perte irremplaçable pour la Grande-Bretagne et pour tous ceux qui tiennent à notre civilisation.

«Le prince Philip a défini la dignité et la grâce britanniques. Il incarnait la réserve tranquille, le courage sévère et l’intégrité inflexible du Royaume-Uni.

L’ancien président américain a ensuite décrit les distinctions militaires du duc.

M. Trump a poursuivi: «En tant que jeune homme, il a servi la Grande-Bretagne de manière honorable et courageuse en tant qu’officier de marine pendant la Seconde Guerre mondiale.

«À bord de cuirassés en Méditerranée, il a vu des combats en mer. Il a ensuite participé à l’invasion alliée charnière de la Sicile en 1943.

«Comme tant d’autres membres de sa génération, à l’heure la plus sombre de la Grande-Bretagne, il a mis sa vie en jeu pour Dieu, le pays et les valeurs de liberté et d’autonomie qui unissent à jamais l’Amérique et le Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Les funérailles de Philip deviendront un “ moment de guérison ” pour la famille royale

«Pendant sept décennies, le prince Philip a apporté le même sens du devoir et du but à son rôle d’époux et d’époux de la reine.

«Il était admiré par ses concitoyens et respecté par tout le monde dans le monde. Son exemple exceptionnel de service, de constance et de patriotisme sera son plus grand héritage.

M. Trump a ajouté comment lui et Melania ont été «honorés» de visiter le Royaume-Uni pendant sa présidence et de voir «de première main comment la monarchie incarne et perpétue les vertus du peuple britannique – et personne ne l’a fait plus que le prince Philip».

Il a conclu: “Alors que nous pleurons sa perte, nous célébrons sa mémoire et nous nous consacrons à nouveau aux valeurs auxquelles il a consacré sa vie extraordinaire. Il nous manquera beaucoup.”

Le président américain actuel Joe Biden a également rendu hommage au prince Philip vendredi et a qualifié le duc de «diable mec».

M. Biden a déclaré: «Je pense qu’il va manquer, en particulier au Royaume-Uni. 99 ans et jamais ralenti du tout, dont j’admire le diable.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est également joint au pays pour pleurer la mort du prince Philip.

M. Johnson a déclaré que le duc “a inspiré la vie d’innombrables jeunes”.

Dans un communiqué du Palais publié juste après midi, la reine a annoncé la mort de son mari avec «une profonde tristesse».

La déclaration disait: “La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”