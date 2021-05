Donald Trump revient sur les réseaux sociaux avec sa propre plateforme après avoir été banni de Facebook et Twitter

Donald Trump avait été banni des plateformes de médias sociaux, y compris Twitter et Facebook, après que ses publications sur les élections générales américaines aient déclenché une insurrection au Capitole américain. (Image de fichier)

Donald Trump: Plus tôt cette année, les géants des médias sociaux, dont Twitter et Facebook, ont interdit à l’ancien président américain Donald Trump de se connecter sur leurs plateformes. Cependant, maintenant, Trump a dévoilé une nouvelle plate-forme de communication appelée “ Du bureau de Donald J. Trump ”. La plate-forme est une sous-section du site Web existant de Trump, et son existence a été annoncée sur le site de micro-blogging Twitter par le porte-parole de l’ancien président américain Jason Miller. Miller a déclaré que la plate-forme constituerait une excellente ressource pour trouver les dernières déclarations de Trump, ainsi que les faits saillants de son «premier mandat» dans la plus haute fonction du pays.

Il a également précisé qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle plate-forme de médias sociaux, ce qui dans un sens est correct car il ressemble plus à un blog à ce stade. Les gens peuvent s’inscrire aux alertes et les aimer. Ils peuvent également les partager sur Facebook et Twitter.

Une vidéo de 30 secondes a été publiée sur le site, et avec des références à l’interdiction de l’ancien président des médias sociaux, la vidéo déclare: «Directement du bureau de Donald J. Trump». Le site Web contient également des déclarations de Trump qu’il a publiées depuis qu’il a quitté ses fonctions le 20 janvier de cette année. En outre, le site Web contient également une fonction de caméra qui permet à l’ancien président de publier des déclarations vidéo.

Donald Trump avait été banni des plateformes de médias sociaux, y compris Twitter et Facebook, après que ses publications sur les élections générales américaines aient déclenché une insurrection au Capitole des États-Unis quelques jours avant qu’il ne cède le poste au successeur Joe Biden. Maintenant, quatre mois après l’interdiction, l’ancien président a annoncé le lancement de cette plate-forme, et l’annonce du lancement intervient un jour avant que le conseil de surveillance de Facebook ne décide s’il serait autorisé à rejoindre la plate-forme de médias sociaux ou non.

