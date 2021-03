Donald Trump rompt le silence et attaque Meghan Markle comme «pas bon» après une interview d’Oprah | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et Harry pourraient « réapparaître », affirme Myers

L’ancien président américain, M. Trump, a exprimé son opinion sur l’entretien de deux heures du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah, a rapporté son ex-conseiller Jason Miller. Participant à un épisode du podcast War Room de Steve Bannon, M. Miller a affirmé que le 45e président américain et magnat de la propriété avait partagé avec lui son point de vue sur Meghan.

M. Miller était le principal porte-parole de la campagne présidentielle de Donald Trump 2016 et de la transition de M. Trump au pouvoir.

« ‘J’ai dit ça et maintenant tout le monde le voit.' »

Le stratège en communication, M. Miller, a déclaré lors du podcast de M. Bannon que l’ancien président lui avait dit qu’il pouvait « faire une petite nouvelle » en rapportant ses réflexions sur l’interview d’Oprah avec Meghan et le prince Harry.

Le conseiller politique a continué à relayer l’ancien président, qui a participé à l’émission de téléréalité The Apprentice, aurait déclaré que critiquer la duchesse de Sussex pouvait être risqué.

« J’ai eu le temps de réfléchir à cette opinion, et je ne le fais toujours pas. »

Parmi les aveux faits au journaliste américain, Meghan a déclaré avoir eu des pensées suicidaires alors qu’elle était enceinte d’Archie et avait demandé l’aide du palais.

Réaction de Donald Trump: Donald Trump a été repéré à New York le 9 mars

Réaction de Donald Trump: Meghan Markle et le prince Harry ont parlé à Oprah de leur relation avec The Firm et la famille royale