Donald Trump se joint au chant « Tomahawk Chop » des Atlanta Braves lors du quatrième match des World Series

Donald Trump et son épouse Melania ont assisté au match 4 des World Series entre les Braves d’Atlanta et les Astros de Houston et ont été vus en train de faire le « Tomahawk Chop » avec les fans des Braves. Ils ont été rejoints par l’ancienne star des Georgia Bulldogs, Herschel Walker, que Trump a encouragé à revenir dans l’État et à se présenter au Sénat américain. Dans un e-mail de masse, Trump a publié une déclaration à ses partisans concernant sa participation aux World Series.

« J’ai hâte d’être aux World Series à Atlanta ce soir », a déclaré Trump, selon le New York Post. « Merci au commissaire du baseball Rob Manfred, et Randy Levine des Yankees de New York, pour l’invitation. Melania et moi attendons avec impatience une merveilleuse soirée en regardant deux grandes équipes! »

Apparemment, le @Braves « Tomahawk Chop » vient de recevoir un soutien complet et total du président Donald J. Trump. pic.twitter.com/NDlijmJqyr – Taylor Budowich (@TayFromCA) 31 octobre 2021

La MLB a répondu à la déclaration de Trump en disant « Il a demandé à assister au match ». Quelques jours avant le match, le PDG des Braves, Terry McGuirk, a déclaré que Trump avait contacté l’équipe pour obtenir des billets. Les Braves ont accédé à la demande de Trump car il s’agissait du premier match à domicile de l’équipe en Série mondiale depuis 1999.

« Il a appelé la MLB et voulait venir au match », aurait déclaré McGuirk à USA Today Sports. « Nous avons été très surpris. Bien sûr, nous avons dit oui. » « Nous sommes apolitiques. Nous sommes ouverts à tous ceux qui viennent. C’est formidable qu’il veuille venir à notre match. Dimanche 6. Ils mènent les Astros 3-2 et ont besoin d’une victoire de plus pour devenir champions.

Trump faisant le « Tomahawk Chop » avec les fans des Braves arrive à un moment où le chant est un sujet brûlant. Il y avait un certain nombre de chroniqueurs qui ont appelé les Braves pour la « côtelette » car elle est considérée comme raciste. L’initié ESPN MLB Jeff Passan a écrit une chronique sur la façon dont les Braves devraient se débarrasser de la côtelette.

« La chose la plus frustrante à propos de la côtelette est à quel point il serait facile de s’arrêter », a écrit Passan. « Ce serait un petit geste. Cela ne résoudrait aucun de ces problèmes générationnels qui affectent les Indiens d’Amérique. Mais cela rendrait, à l’abondance, au moins un minimum de dignité à un peuple qui leur a déjà tant pris. » Le « Tomahawk Chop » a commencé en 1991 lorsque les Braves ont atteint les World Series pour la première fois depuis leur déménagement de Milwaukee à Atlanta en 1966.