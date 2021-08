in

Donald Trump a convenu avec les talibans que toutes les troupes américaines quitteraient l’Afghanistan d’ici la fin du mois, ce qui a été effectué par Joe Biden. Mais l’ancien président américain a affirmé que les attentats-suicides meurtriers à Kaboul jeudi soir “n’auraient pas eu lieu” s’il était toujours aux commandes. L’attaque de l’aéroport de Kaboul, qui a tué 13 soldats américains et au moins 79 Afghans, a été revendiquée par des militants de l’État islamique.

Dans une déclaration, M. Trump a déclaré: “Les talibans sont l’ennemi. J’ai eu affaire au chef des talibans … c’est une personne dure et endurcie qui nous combat depuis de nombreuses années, et nous les utilisons maintenant pour nous protéger?

“Regardez ce qui s’est passé avec leur protection, 100 personnes – bien plus, disent-ils, que 100 personnes – ont été tuées et 13 de nos incroyables militaires ont été tués, et ce n’est que le début.

“Nous avons eu beaucoup de temps. Ils [the Taliban] n’allaient pas bouger. Nous les avions sous contrôle total.

“Nous avions les avions, nous avions l’armée de l’air, ils n’avaient rien… Il n’y avait aucune raison d’accélérer. J’aurais pu prendre deux ans, trois ans pour obtenir [US forces] dehors. Nous allions les sortir rapidement, mais… nous n’étions pas pressés. Nous contrôlions tout et ils avaient peur de bouger.

“Ils n’auraient rien fait sans mon approbation.

“Tout ce qu’ils ont fait était basé sur des conditions, et la plus grande condition [was] vous ne pouvez pas tuer les Américains.

“Et ils peuvent retourner à leur guerre civile après notre départ, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, mais vous ne pouvez jamais tuer des Américains et vous ne pouvez jamais venir dans notre patrie, et il [Taliban leader Mullah Abdul Baradar] savaient ce qui allait se passer s’ils le faisaient un jour.”

Il a promis que les évacuations américaines se poursuivraient.

“Nous ne serons pas dissuadés par les terroristes, nous ne les laisserons pas arrêter notre mission. Nous continuerons les évacuations”, a-t-il déclaré.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes que Biden s’en tenait à son objectif de retrait du 31 août pour le retrait des forces américaines, affirmant qu’il le faisait sur les conseils de conseillers militaires préoccupés par de nouvelles attaques.

Elle a déclaré que Biden travaillait pour faire sortir tous les Américains qui le voulaient avant la date limite. “Notre engagement envers eux ne s’arrête pas”, a-t-elle déclaré.