Donald Trump sera déposé la semaine prochaine dans le cadre d’un procès pour protestation

Donald Trump doit comparaître lundi pour une déposition enregistrée sur vidéo dans le cadre d’un procès impliquant sa rhétorique anti-immigrés, a ordonné un juge du Bronx.

Un groupe de manifestants mexicains a déclaré avoir été agressé lors d’un rassemblement devant la Trump Tower en septembre 2015 à cause des commentaires du candidat de l’époque selon lesquels les immigrants mexicains étaient « des criminels et des violeurs ». Le procès a nommé Trump, sa campagne, son ancien chef de la sécurité Keith Schiller et d’autres.

Mais ce n’est pas le seul problème juridique auquel Trump est confronté. Outre les poursuites imminentes contre lui en Géorgie dans le cadre de sa tentative de falsification des résultats de l’élection présidentielle de 2020, Trump est également confronté à la perspective d’une autre déposition d’ici la fin de l’année dans le cadre d’un procès en diffamation déposé par l’ancien » L’apprentie concurrente Summer Zervos, qui allègue que Trump l’a agressée sexuellement à l’hôtel Beverly Hills en 2007, ce que Trump nie. Zervos affirme que Trump l’a diffamée pendant sa campagne lorsqu’il a dit qu’elle avait menti au sujet de l’agression présumée.

L’espoir présidentiel républicain Donald Trump s’exprime lors de son rassemblement de lancement de campagne en Caroline du Sud à Bluffton, Caroline du Sud, le mardi 21 juillet 2015. (AP Photo/Stephen B. Morton)

Trump a également nié les allégations de l’ancien chroniqueur de Elle E. Jean Carroll, qui le poursuit pour diffamation après l’avoir accusée d’avoir menti au sujet d’un viol présumé des années 1990 dans une loge à Bergdorf Goodman. L’affaire de Carroll a été retardée à plusieurs reprises en raison du refus de Trump de fournir un échantillon d’ADN comme demandé par son avocat, Robbie Kaplan.

Aux quatre mecs du DOJ qui représentent Donald Trump avec mes dollars de contribuables, j’envoie mes salutations, mes compliments, mes respects, et aussi ce message : https://t.co/oAXu7KeEuu — E. Jean Carroll (@ejeancarroll) 14 octobre 2021

Les déclarations de revenus et les pratiques commerciales de Trump font également l’objet d’une enquête criminelle par les procureurs de Manhattan et de l’État de New York.

