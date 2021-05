Donald Trump s’est exprimé en réponse aux «sentiments désagréables» de Barbara Bush à son égard après sa mort ⋆ .

L’ancienne Première Dame Barbara Bush, décédée en 2018, fait l’objet d’une nouvelle biographie franche dans laquelle elle a expliqué en détail le véritable mépris qu’elle ressent pour Donald Trump et après avoir appris ses sentiments, Trump dit qu’il n’est pas surpris.

«Trump signifie maintenant la cupidité, l’égoïsme et la laideur. Si triste.” -Une citation du journal de l’ancienne Première Dame Barbara Bush

Le livre de Susan Page, The Matriarch: Barbara Bush and the Making of a Dynasty, basé sur le journal de Mme Bush qui lui a été remis et sur des entretiens avec l’ancienne Première Dame, révèle la colère profonde de Mme Bush pour Trump, l’appelant le «Symbole de la cupidité».

Elle a même admis que lors de l’élection présidentielle de 2016 où Trump se présentait sur le ticket du Parti républicain, le parti même dans lequel la famille Bush a été une présence si dominante pendant des décennies, elle a écrit à un candidat plutôt que de voter pour lui.

Dans une interview exclusive avec le Washington Times, Trump a ignoré ces révélations, une par une, blâmant la rivalité entre lui-même et ses frères et puissances politiques Jeb et George Bush.

La campagne de Trump en 2016 a été féroce dans sa critique des frères Bush, s’en prenant à George pour son invasion de l’Irak, et plus tard en accusant Jeb Bush de sa «faible énergie».

De manière choquante, elle a même noté que la moquerie et le ridicule exagérés de Trump à l’égard de son fils lui causaient un tel stress qu’elle l’a qualifié d ‘«angoisse», et elle a admis qu’elle avait été transportée à l’hôpital en juin 2016 pour un incident cardiaque lié à ce même stress.

«J’ai entendu dire qu’elle était méchante avec moi, mais elle devrait l’être. Ecoute, elle est la mčre de quelqu’un contre qui j’ai concouru.

La plupart des gens pensaient qu’il [Jeb Bush] allait gagner et il a été rapidement éliminé… Je l’ai frappé très fort en Caroline du Sud… Tu te souviens?

Il était censé gagner la Caroline du Sud et je l’ai gagné dans un glissement de terrain. Je l’ai frappé si fort.

Président Donald Trump

De nombreux républicains, démocrates et même experts politiques ont sous-estimé Trump lors de l’élection présidentielle de 2016 et ne voyaient vraiment pas comment il gagnerait réellement la Maison Blanche.

Nous apprenons dans ce livre que Mme Bush n’était pas différente. En fait, elle a même écrit prématurément une lettre à l’ancien président Bill Clinton lui souhaitant la bienvenue au premier club des époux, en supposant qu’il serait le premier premier homme du pays lorsque sa femme remporterait la présidence.

Mme Bush a déclaré que le matin après les élections de 2016, elle s’est réveillée et «a découvert à ma grande horreur que Trump avait gagné». Combien de personnes peuvent comprendre CE sentiment.

