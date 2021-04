Donald Trump s’est moqué de la mini statue de lui-même dans le bureau post-Maison Blanche | Monde | Nouvelles

Lundi, un conseiller principal du président Trump a partagé une photo avec ses abonnés Twitter se montrant aux côtés de M. Trump dans le bureau très décoré de l’ancien président. Stephen Miller a écrit dans le tweet: «Je viens d’avoir une réunion formidable avec le président Trump!»

Cependant, ce qui a semblé attirer le plus l’attention des utilisateurs de médias sociaux était une petite statue de couleur bronze du 45e président debout sur un bureau derrière la paire.

Un utilisateur de Twitter a demandé: «Est-ce que Trump a vraiment, vraiment pour de vrai, honnêtement, une petite statue de lui-même sur la table arrière là-bas?»

Un deuxième intervenant a répondu: «Bien sûr. Je suis surpris que nous ne voyions pas de papier peint avec son visage partout. »

Faisant référence à une blague de longue date concernant la taille des mains de M. Trump, une personne a déclaré: «La statue est minuscule mais les mains sont fidèles à la taille. Fascinant. »

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté: «C’est censé être lui? Ça ne peut pas être lui, c’est beaucoup trop mince et les mains sont trop grandes. Il souhaite juste que ce soit lui.

Certains utilisateurs de Twitter ont souligné qu’aucun des cinq enfants de M. Trump n’était photographié dans la pièce.

Un utilisateur a déclaré: «Et les grandes images encadrées sont de mauvaises photos d’Air Force One et de Marine One, probablement avec lui.

«La plupart des autres photos sont de lui. Aucune photo de Tiffany ou Barron. »